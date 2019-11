Alonso dice que "la democracia está en suspenso en Cataluña" y acusa a Sánchez de "no garantizar los derechos"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha denunciado este viernes que "la democracia está en suspenso en Cataluña" y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no muestra la energía suficiente" para "garantizar los derechos de todos" porque "son sus socios" los que "han provocado los disturbios, la división social y la fractura".

En un acto electoral junto al presidente del PP nacional, Pablo Casado, celebrado en Vitoria, Alonso ha asegurado que el próximo domingo "las cosas pueden cambiar" y ha destacado la "responsabilidad del País Vasco para hacer posible ese cambio".

"Éste es un partido que sabe resistir, que sabe aguantar, atravesar los momentos difíciles y volverse a levantar. El 10 de noviembre vamos a decir en el País Vasco a toda España que el PP se ha levantado, es la alternativa que necesita España para tener tranquilidad y seguridad. Pablo, el próximo domingo vas a ganar las elecciones y vas a tener una enorme responsabilidad", ha indicado.

El líder de los populares vascos ha señalado que en esta campaña electoral "abreviada", donde "todas las cosas están dichas y vistas", "todos han tenido oportunidad de ver lo que ha ocurrido en España en estos meses en los que ha estado en La Moncloa. Pedro Sánchez".

Para el presidente del PP vasco, éste ha sido un "tiempo de tristeza, de incertidumbre, y de indignidad" porque "no se garantiza el orden publico y la vigencia del a ley". "La democracia está en suspenso en Cataluña y el presidente del gobierno no muestra la energía suficiente porque no puede", ha denunciado.

Alfonso Alonso cree que Sánchez "no puede reponer las cosas y garantizar los derechos de todos" porque "son sus socios, sus amigos y aquellos con los que ha pactado en 40 municipios y los mismos con los que también llegan a acuerdos en Navarra, los que se han levantado, han provocado los disturbios y la pérdida de la tranquilidad, la división social y la fractura".

"RESPUESTA AUSENTE" DE SÁNCHEZ

En este sentido, ha denunciado la "respuesta ausente" de Pedro Sánchez a los "problemas de España" y ha mostrado su preocupación por que "un país que estaba creciendo, se ha parado". "Esta es la España que está suspendida, que está detenida, que está paralizando Pedro Sánchez", ha indicado.

Asimismo, cree que en estos meses "todo el mundo ha visto la incapacidad" del candidato socialista a la reelección "para gestionar, dialogar, para unir y apelar a la concordia". "Todo el mundo ha visto el desastre en el que estamos instalados desde que el PNV apuñalara a Mariano Rajoy y apoyara junto con EH Bildu la moción de censura para hacerle presidente del gobierno", ha subrayado.

Alonso ha afirmado que desde el pasado 28 de abril han visto una posición "seria, un discurso sólido y una actitud generosa, un actitud de estado, pensando en la gente y no en el propio interés partidista". "Hemos visto a una persona con altura, que tiene la categoría, el discurso, la fuerza para poder liderar esta nación. Estos meses se ha consolidado la alternativa de Pablo Casado y del PP", ha indicado.

Además, ha afirmado que "merece la pena creer en el PP y confiar porque es un partido que cumple y responde, incluso en los momentos más difíciles". "Estoy absolutamente convenido de que estas elecciones se ganan. Vaya susto se va a llevar Sánchez", ha señalado.

LOS CANDIDATOS

En el acto también han intervenido los cabeza de lista al Congreso por los tres territorios vascos. La candidata por Álava, Mari Mar Blanco, ha destacado que en esta campaña están trabajando "muy duro, recorriendo la provincia pueblo a pueblo", y ha explicado que tienen una percepción "muy buena".

"Vemos a la gente con mucha ilusión, con ganas de cambio. Nos dicen que no quieren a Sánchez porque saben que pone en riesgo la unidad de España, nuestras pensiones, el empleo, el futuro de nuestros hijos y pone en riesgo el presente y el futuro", ha subrayado.

Blanco ha afirmado que Álava va a contribuir al "gran éxito" del PP y va a hacer que el próximo 10 de noviembre Pablo Casado sea "el mejor presidente de todos los alaveses, de todos los vascos y de todos los españoles".

Además, ha advertido de que el PP es "la única opción política en Álava que va a permitir que Sánchez no continúe en el gobierno" y ha señalado que "el PNV quiere un gobierno de Sánchez con Podemos". "Dividir el voto en Álava significa que gana EH Bildu y esto no puede volver a ocurrir", ha señalado antes de pedir el voto a "toda la gente sensata y moderada".

La cabeza de lista por Vizcaya, Beatriz Fanjul, ha afirmado que los vascos van a tener un "papel fundamental" el próximo domingo, ya que cree que el PP vasco va a "derrotar a los nacionalistas que trabajan desde hace años en contra de los intereses de España". "Salimos a ganar", ha asegurado antes de pedir el voto para Casado porque "España te necesita".

Finalmente, el cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa, Iñigo Arcauz, ha destacado que la figura de Gregorio Ordoñez "representa todo lo bueno que tiene Guipúzcoa" y cree que su forma de vivir la política "va a llevar a Guipúzcoa a tener un escaño en el Congreso de los diputados".

Asimismo, ha criticado que el presidente del Guipúzcoa Buru Batzar, Joseba Egibar, "está en el monte continuamente" y cree que el próximo domingo los españoles le van a decir "hasta aquí hemos llegado" porque "los guipuzcoanos somos españoles" y "nos van a tener enfrente siempre".