Alonso ve el discurso de Casado "centrado" y con "capacidad de unir" el voto de centro-derecha

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que el discurso del líder nacional de su partido, Pablo Casado, le parece que está "centrado" y tiene "capacidad de unir" el voto del centro-derecha, que es el proyecto que "siempre" ha perseguido su formación.

En declaraciones tras asistir al Comité Ejecutivo Nacional del PP, Alfonso Alonso ha asegurado que le ha gustado "la música y la letra" del discurso que ha hecho Casado ante este órgano. El dirigente vasco ha reivindicado desde que Mariano Rajoy dejó la presidencia del PP que el partido mantenga un tono centrista y no se escore hacia la derecha.

"El proyecto es el que hemos defendido siempre. Se habla de concordia, de unir a la gente en España, de hacer políticas desde la moderación, y eso no está reñido por llamar a las cosas por su nombre", ha dicho. "Pedro Sánchez se ha equivocado al darnos otra oportunidad", ha añadido.

NINGÚN PROBLEMA CON ÁLVAREZ DE TOLEDO

Alfonso Alonso ha sido también preguntado por sus discrepancias con la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre el régimen foral vasco y la posición frente al nacionalismo y el independentismo. Ambos han acudido este lunes a la reunión convocada por Casado en la sede nacional del PP.

El líder de los 'populares' vascos ha asegurado que se le ha "olvidado" su reciente rifi-rafe, cuando él bromeó en un mitin sobre el origen argentino de la diputada y ella le respondió molesta que la estaba llamando extranjera.

"A mí se me ha olvidado hace mucho", ha dicho Alonso preguntado al respecto. "A ella espero que también. No tengo ningún problema con ella, no hagamos de las anécdotas, categorías", ha concluido.

COMITÉS DE DIRECCIÓN EN VITORIA Y PAMPLONA

El dirigente vasco ha asegurado también que ha invitado a Pablo Casado al País Vasco como respuesta a la exigencia de EH Bildu de que ni PP, ni Ciudadanos ni Vox hagan campaña electoral en esta comunidad autónoma. "A nosotros no nos echa nadie de allí", ha zanjado Alonso.

La dirección nacional ha decidido de hecho trasladar la reunión semanal del Comité de Dirección a la capital vasca, Vitoria, y también a la de Navarra, Pamplona, en fechas aún por determinar.