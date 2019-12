Alonso cree que hay dos frentes abiertos en España, el catalán y vasco, pero ahora le toca a Cataluña "mover el árbol"

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Alonso ha apuntado que, "entre otras cosas, en el País Vasco ahora no hay ambiente" para emprender un proceso independentista, "pero van manipulando las cosas, cuidando los tiempos y el desgaste que lo hagan allá". "Los de Cataluña son lo que van a mover el árbol ahora", ha añadido.

Tras subrayar que los nacionalistas vascos son independentistas, ha apuntado que lo del "nacionalismo moderado es una mentira" porque "es cuestión de táctica, de intensidad, de calor, pero el objetivo es el mismo, romper la soberanía nacional". "Para ellos, lo importante es resquebrajar, abrir grietas en la soberanía nacional", ha indicado.

Alfonso Alonso cree que el autogobierno vasco, dentro de los cauces legales, tiene "mucho margen de mejora" en la gestión porque "está gobernado muy flojamente y bastante mal por el PNV".

El líder de los populares vascos ha defendido que en Euskadi se gestionan casi todas las competencias y ha apuntado que el hecho de que transfiriera la Seguridad Social solo supondría "un empeoramiento de la vida de la gente". "Hay cosas que es mejor que se haga todo junto", ha indicado.

Tampoco entiende "que la línea del progreso siempre es desmantelar el Estado o prohibir que el Estado haga políticas de cohesión en España".

"Lo que quiere el nuevo estatus es que España no pueda sentar las bases para un sistema nacional de salud o de educación, que es el mandato de la Constitución", ha indicado. Por ello, considera que "trocear eso, romperlo y que no haya igualdad entre los españoles no es una mejora, es empeorar".