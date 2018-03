Alonso ve "más riesgos que oportunidades" en una reforma constitucional y acusa a C's y Podemos de "muy centralistas"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que una posible reforma de la Constitución "comporta más riesgos que oportunidades" y ha acusado a Ciudadanos y Podemos de ser formaciones "muy centralistas".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, Alonso reconoce que es "importante" que haya Presupuestos en el Estado, y señala que "la fórmula más previsible es la del año pasado" --PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias--.

"En realidad PNV y Ciudadanos son tan incompatibles hoy como hace un año, y las dificultades que ponía el PNV no estaban tanto en incompatibilidades con otro grupo como en las dificultades de la situación enquistada de Cataluña", manifiesta.

Por otro lado, considera que en Euskadi el "problema" del PP "desde el punto de vista electoral no es Ciudadanos" y dice no pensar aún en elecciones "porque estamos en el segundo año de legislatura, pero tenemos muchos adversarios electorales, y el principal es el PNV".

Asimismo, defiende que el nombramiento del nuevo ministro de Economía supone "un buen momento para ir a un discurso económico más micro" tras unos años "muy duros" en que hubo que hablar de macroeconomía y "la gente sabía lo que es la prima de riesgo porque el país se nos iba".

"Ahora la fase es otra, la política tiene que mantener la misma solvencia y seriedad para que no haya riesgo de recaídas y se mantenga el ritmo de creación de empleo, pero el discurso tiene que enfocarse hacia la recuperación y las dificultades de esa recuperación. Ha habido mucho daño social, muchos perjudicados, y debemos mantener la expectativa de que se va a crear empleo, de que los sueldos van a mejorar", ha afirmado.

Cuestionado por una posible reforma constitucional, cree que en la actualidad "comporta más riesgos que oportunidades" ya que algunas formaciones están "azuzando peleas entre territorios". "Yo he visto a Ciudadanos cargar contra el Concierto vasco y eso no es responsable", denuncia.

Además, cree que la propuesta de reforma estatutaria planteada por el PNV "no tiene ningún encaje legal ni constitucional, y consagra el derecho de autodeterminación".

"Hay un sujeto con capacidad soberana para tomar cualquier decisión e incluso para determinar si una ley de las Cortes Generales se puede aplicar o no en el País Vasco, es una especie de pase foral en el que las leyes son aplicables según el juicio de la mayoría que haya en el Parlamento Vasco, y eso no es razonable", lamenta.

A su juicio, el PNV hace una interpretación de los derechos históricos "como que vale todo", y la Disposición Adicional Primera de la Constitución "habla de derechos históricos de los territorios forales". "Esa es la única interpretación posible, se refiere a las instituciones forales y a algunas soluciones que dio la historia como la del Concierto Económico", argumenta.

En este contexto, advierte de que la tendencia política en España es ahora mismo "centrípeta", al darse una demanda social "de mayor centralismo", por lo que "al final vamos a tener que defender que la autonomía política en España es muy positiva".

"No nos vamos a engañar, hay una fuerza que ha emergido, que es Ciudadanos, que tiene un discurso muy centralista, que no entiende las autonomías y que le cuesta entender la diversidad de España. Y si uno mira a Podemos, ¿qué es el federalismo? ¿El que había en la antigua URSS? Al final terminan siendo partidos de tradición muy centralista", expresa.

Frente a ello, Alonso defiende que "la Constitución aporta ahí un punto de equilibrio" ya que ha permitido "un gran desarrollo del autogobierno, singularmente al País Vasco y a Navarra" por lo que "merece la pena cuidar y garantizar lo que tenemos en lugar de sustituirlo por una cosa incierta que puede provocar dificultades legales y el efecto contrario al que se busca".

GOBIERNO VASCO

Por otro lado, y tras lamentar que "la Ertzaintza no confía en su consejera", lo que supone "un problema para el lehendakari", Alonso cree que Urkullu debiera aprovechar la estabilidad que le han dado al Gobierno "para que haga reformas".

Asimismo, reclama para Euskadi un clima de "estabilidad y moderación", e incide en que el PP no va a dejar a Urkullu "en manos de los radicales". "No vamos a jugar con Euskadi a hacer politiqueos, pero tiene que hacer reformas, no puede estar sesteando; al PNV lo que le interesa es que no ocurra nunca nada porque la va muy bien", expresa.

Por último, y cuestionado por la ausencia de EH Bildu en el acto de homenaje a las víctimas celebrado este sábado en Bilbao afirma que "Sortu es Sortu y no ha cambiado".

"Nos podemos hacer las ilusiones que queramos, pero estos han sido los portavoces de ETA toda su vida, y no tienen un gran incentivo para cambiar si no les presionamos. Rebajar la exigencia para la ponencia de Memoria les dejó cómodos, no sentían una presión para cambiar y siguen sin condenar los atentados terroristas", denuncia.

Asimismo, advierte de que es una organización "dirigida por un señor que se dedicaba al terrorismo, por lo visto eso no es un impedimento para dedicarse a la política en el País Vasco".

"Cualquier reflexión moral mínimamente exigente lleva a la conclusión de que una persona que se ha dedicado a la eliminación de sus adversarios, a la defensa del terror, no está capacitado para tener ninguna representación, y la consecuencia de eso es que toman estas decisiones", concluye.