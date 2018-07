Alonso llama "oportunista" a Casado por cuestionar la gestión del PP sobre Cataluña

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha reconocido que le "preocupan un poco" las críticas desde otras corrientes a Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a la que apoya para liderar el partido, y ha recordado que "los afiliados han hablado y han dicho cuál es la persona en la que depositan mayor confianza".

El presidente del PP vasco ha indicado que "se hace raro al PP" no seguir "el criterio de lista más votada" y cree que es algo que "muchos afiliados no entienden". "Y determinado tono duro de descalificación no es comprendido tampoco por parte de los afiliados", ha asegurado.

Alonso ha afirmado que lo que están pidiendo "todos" es que "haya un entendimiento, un diálogo y que se puedan integrar los equipos". Según ha asegurado, el orden de los candidatos "ya ha sido fijado" por los afiliados y, por tanto, "ahora lo que toca es sentarse a hablar".

"Esta semana se van a sentar Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado y yo lo que pido a Pablo Casado es que vaya con disposición de acuerdo y con actitud de conciliación", ha añadido.

Alonso no ha detectado esa actitud hasta ahora pero ha indicado que "también es verdad que los días siguientes a no haber ganado esas elecciones internas, hay que dar un poco de tiempo y que las cosas se vayan serenando".

"Y, por tanto, que se pueda ir haciendo una maduración y conforme pasan los días y se va viendo cómo se va a decantar y hacia dónde se van a inclinar mayoritariamente los compromisarios, espero que entonces Casado haga una reflexión y comprenda que lo mejor para el partido y también para él mismo es llegar a un acuerdo", ha añadido.

El presidente del PP vasco ha manifestado que Euskadi es de las comunidades que, "con mayor fuerza", se han inclinado por Soraya Sáenz de Santamaría y hay "más cercanía a ese talante y a ese discurso que encarna".

"Además, hay más confianza en la capacidad que tiene Soraya para ganar unas elecciones y para recuperar también la marca del PP, esta es la situación, ahora bien, todos somos compañeros de partido y hay personajes muy importantes del propio PP del País Vasco como Javier Maroto que está integrado en la candidatura de Pablo Casado y sigue siendo nuestro compañero de partido, lo será siempre y para nosotros sigue siendo un referente", ha afirmado.

CRÍTICAS

Por otra parte, ante las críticas de Pablo Casado a la gestión de Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría sobre la crisis catalana, ha señalado que Casado ha estado integrado en el aparato del partido durante los últimos años, "ha sido portavoz del PP y ha venido defendiendo esas posiciones que adoptaba el Gobierno de Mariano Rajoy y que las adoptaba junto con el partido".

Por lo tanto, ha afirmado que le "sorprende ese desmarque". "Yo no tenía noticias de que tuviera una posición crítica y nunca la había manifestado, todo lo contrario, se había dedicado a defenderla y eso causa cierto desconcierto", ha añadido.

A su juicio, es importante "defender el legado" del Gobierno de Rajoy, que tuvo que "hacer frente a problemas muy complejos, en una situación muy difícil de profunda crisis en España" y pudo resolver la crisis económica y "dar la vuelta a una crisis social" que provocó "desigualdad". Además de ello, "ha hecho frente a un desafío secesionista, separatista que no tenía precedentes en su intensidad".

"Creo que gestionó bien esas cosas, que Casado, hasta hoy, estaba de acuerdo con ello y no creo que sea conveniente deslizarse en ese tipo de críticas y apartarse de la posición que se ha venido defendiendo porque no es necesario sinceramente para tratar de concurrir a un Congreso y puede resultar un tanto oportunista", ha manifestado.

Ante los abucheos a Pablo Casado durante los San Fermines a cuyos autores calificó de "proetarras", Alonso ha recordado que su formación ha venido "sufriendo abucheos y posiciones intolerantes" en el País Vasco y Navarra "toda la vida". "Siempre ha pasado, yo quiero expresar mi solidaridad con Pablo Casado, lo comprendo muy bien, ese ha sido el día a día del PP del País Vasco durante muchos años y cada vez que sale un episodio de estos, nos retrotrae a aquella época", ha añadido.

Alonso se ha congratulado de que la convivencia haya "mejorado bastante" en el País Vasco y estos hechos son "más infrecuentes" pero "siguen ocurriendo". "Y ayer no debió haber sido abucheado, debió haber sido respetado, la gente puede mantener posiciones políticas distintas, pero lógicamente sí recuerda a otras épocas donde esa presión social era más intensa", ha apuntado.

DEBATE

Sobre la celebración o no de un debate entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, que optan a dirigir el partido, ha afirmado que es una cuestión que decidirá la Comisión organizadora, aunque, a su juicio, "no es una prioridad". "Pero puede haberlo, si hubiera un debate me preocupa que se haga en tono constructivo porque el objetivo del Congreso del PP no es dividir el partido ni separarlo en posiciones irreconciliables o buscar frentes ideológicos", ha añadido.

Alonso ha indicado que el objetivo es construir un "proyecto común" y salir "fortalecidos" porque hay "una agenda muy intensa" para este año como "levantar una oposición al Gobierno de Pedro Sánchez", que sea "contundente" pero que también construya un "proyecto alternativo". Además de ello, ha destacado que deben preparar las elecciones municipales, europeas y autonómicas del próximo año, que son las "urgencias del PP".

"Este Congreso se hace para elegir unos órganos de dirección, un liderazgo, un candidato a la presidencia del Gobierno pero no para dividir el partido, sino para unirlo más", ha añadido.

Alonso espera que el partido haya acertado con el método para elegir a su presidente y, tras indicar que no tenían experiencia, ha manifestado que este procedimiento había sido ensayado a nivel regional, pero no nacional.

El presidente del PP vasco ha indicado que, una vez finalizado, habrá que ver si es un proceso "útil para determinar de la manera más abierta posible quién tiene que liderar" y, si ese proceso "ayuda también a construir una unidad dentro del partido".

"Tiene que reunir los dos requisitos y también que asigne a cada uno el espacio que le corresponde dentro del organigrama del partido. Vamos a esperar que termine y después con serenidad habrá que analizar las ventajas, los inconvenientes, si realmente favorece la participación de los afiliados o es un tanto restrictivo", ha añadido.