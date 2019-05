Alonso subraya que han mejorado resultados por el giro al centro y la moderación: "Ése es el camino"

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

Dice que el liderazgo de Casado "no está sobre la mesa": "Si no lo hemos puesto en cuestión es porque no está en duda"