Álvarez de Toledo admite que Feijóo, Alonso y Moreno no la han felicitado aún pero que se siente "arropada" por el PP

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha desvelado este miércoles que no la han felicitado hasta ahora el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, pero ha recalcado que se siente "profundamente arropada" por el PP. Dicho esto, ha pedido no dedicarse a debates internos.

"Yo no me fijo en los que me llaman o me dejan de llamar y no hago ninguna lectura política ni personal sobre las llamadas", ha declarado Álvarez de Toledo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntada expresamente por las ausencias de Feijóo, Moreno y Alonso en la Junta Directiva del PP y si la han llamado para darle la enhorabuena por su nombramiento en ese órgano: "No, no me han llamado, pero de verdad me siento profundamente arropada por este partido y además creo que tenemos una tarea absolutamente fundamental por delante".

DICE QUE CONOCE "BASTANTE POCO" A FEIJÓO

En este sentido, ha indicado que España "vive un momento muy difícil" con el "desafío" al ordenamiento democrático y la convivencia y es a eso a lo que se tienen que "dedicar y no tanto a los asuntos internos".

Tras agradecer todas las felicitaciones que ha recibido, ha quitado hierro al hecho de que haya cargos del PP que no la hayan llamado tras su nombramiento, de la misma manera que tiene amigos que tampoco la han llamado o no han considerado oportuno hacerlo aún. "Me parecen lecturas menores sobre debates menores", ha agregado.

Álvarez de Toledo ha indicado que tiene "la mejor opinión" sobre esos dirigentes del PP, pero ha confesado que en el caso concreto de Núñez Feijóo se conocen "bastante poco" porque se han visto "tres veces". Además, ha saludado las recientes declaraciones del presidente gallego asegurando que el PP no podía abstenerse ante un PSOE que va a poder gobernar en Navarra con los votos de Bildu.

"VAMOS A HACER UNA OPOSICIÓN INDÓMITA"

La portavoz parlamentaria del PP ha señalado que en su nuevo cargo intentará trabajar "con humildad pero con firmeza" por la "rehabilitación del Parlamento y del oficio de diputado después de una progresiva devaluación y casi degradación", al tiempo que apostará por "revertir la regresión" del sistema constitucional de los que están "trabajando por su fragmentación y debilitamiento".

Según ha dicho, van a hacer una "oposición indómita", que "no de dejará domesticar", pero "también racional", basad en argumentos y respetando la inteligencia de los ciudadanos. "No una oposición histérica", ha apostillado.

Además, ha dejado claro que hará una oposición "leal" tanto al votante del PP, con los que han firmado un contrato, como al conjunto de españoles, pero "no leal al fracasado candidato Sánchez, cuya deslealtad ha quedado de manifiesto en muchas ocasiones".

"NO PRETENDO RIVALIZAR CON ARRIMADAS"

Álvarez de Toledo ha asegurado que tiene "muy buena relación" con la portavoz parlamentaria de Cs, Inés Arrimadas, a la que ha definido como una "excelente parlamentaria y dirigente política". "No pretendo rivalizar con Arrimadas", ha resaltado, para subrayar que tienen que centrarse en "controlar" y "marcar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ante los que dicen que no tiene alma, ha señalado que el alma "es una cosa difícil de captar y definir" y ha recalcado que a ella lo que no le falta es "pasión política". "Lo que intento es que esa pasión política esté enraizada en argumentos y en razones", ha aseverado.

En este punto, ha afirmado que el sentimentalismo "ha causado un daño enorme" y que en la política española ha habido un "exceso de emociones, bajas pasiones e irracionalidad", así como de "infantilización".