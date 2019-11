Álvarez de Toledo (PP) a los estudiantes acampados: "Pierdan toda esperanza", no habrá independencia

La candidata del PP a las elecciones generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha dirigido a los estudiantes acampados en plaza Universitat de Barcelona y a los políticos independentistas, y les ha dicho: "Pierdan toda esperanza, Cataluña no va a ser independiente. No va a haber referéndum de autodeterminación".

En declaraciones a los medios, al visitar una carpa con propaganda electoral que han instalado las Nuevas Generaciones (NNGG) del partido la mañana de este martes, ha dicho: "Yo creo que los rectores son los que deberían estar acampando aquí, en la plaza Universitat hoy, porque son los que en una insólita alianza se dedican por una parte a jalear a estos 'matoncitos' subvencionados a que no vayan a clase".

"O incluso los políticos que permiten que esto suceda, deberían estar ellos acampando en estas plazas, indefinidamente, porque lo que reclaman es un imposible", y los ha acusado de querer el fin de la democracia, frente a lo que ha dicho que su partido prepara un plan de democratización para las aulas.

Preguntada por la denuncia de Cs de la acampada ante la Junta Electoral Central (JEC), ha dicho: "Nos parece estupendo que lo hayan hecho, apoyamos su iniciativa, y si hace falta que nosotros lo hagamos, también", y ha dicho que podrían hacerlo, aunque sin concretar si lo harán.

También en respuesta a periodistas, ha visto responsable de la situación en Universitat a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: "Tiene una obligación de desalojar esta plaza para que todos, democráticamente, podamos pasearnos por las calles de Barcelona".

Preguntada por cómo prepara el debate de la noche de este martes en TV3 y Catalunya Ràdio, ha dicho: "Me he acercado al 'templo del saber' para llegar al fondo de las cuestiones, pero es verdad que me he encontrado con unos estudiantes vagos, unos rectores torcidos, y la característica de indigencia intelectual del nacionalismo", por lo que irá a prepararlo en un bar o un restaurante.

Sobre el debate de la noche de este lunes, ha visto como vencedor al candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, y ha defendido que su candidatura es la única opción para echar al socialista Pedro Sánchez de la Moncloa, mientras que ha detallado, sobre su plan: "Vamos a ayudar con mucho presupuesto a la Catalunya constitucionalista".

RESPUESTAS A SÁNCHEZ

Sobre la propuesta de Sánchez de crear una asignatura con valores constitucionales, ha dicho: "Me pareció interesantísima, porque yo creo que él es el primero que tiene que aprenderse esa asignatura, porque no sabe cuantas naciones hay en España", y le ha dicho que estudie a fondo la Constitución.

Ha dicho que en el texto verá que "las nacionalidades son, en el fondo, eufemismo de naciones, que no es lo mismo nación que nacionalidad", por lo que cree que no tiene sentido su idea de una España plurinacional.

La popular ha criticado también la propuesta de tipificar como delito en el Código Penal los referéndums ilegales porque ha dicho que fue el presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien lo quitó en 2005, y ha asegurado que no tiene sentido porque los socialistas han defendido el derecho a decidir.