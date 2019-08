Álvarez de Toledo no ha hablado con los barones de PP, pero sí con todos los diputados para garantizarles perfil propio

"No he hablado con ningún líder territorial, he hablado con todos mis diputados. Con todos. Quiero que tengan mucha libertad y protagonismo", ha señalado la dirigente del PP en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Recalca que no le preocupa que haya sectores críticos en el partido con su designación como portavoz parlamentaria y ha insistido en que trabajará para que estén contentos en el PP y "más allá" de la formación.

A la Junta Directiva Nacional que eligió a los nuevos portavoces parlamentarios no acudieron los tres líderes autonómicos del PP más críticos con el viraje a la derecha: Núñez Feijóo, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno y el líder del PP vasco, Alfonso Alonso.

Ha defendido que los diputados tengan "perfil propio" y haya cauces propios para el debate, rechazando que en el seno del grupo parlamentario haya "consignas de manual" y "frases hechas".

En esta línea, Álvarez de Toledo ha aludido a su defensa de este estilo político para defender que, a diferencia de Pablo Casado, ella habla explicitamente de la posibilidad de una repetición electoral. "A mi me preguntan si prefiero un gobierno de Sánchez y Podemos apoyado por presuntos delicuentes y filoterroristas o elecciones, y digo elecciones", ha tachado.