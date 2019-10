Álvarez de Toledo avisa al PSOE que cualquier acuerdo con el PP pasa por "enmendar" su política en Cataluña

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha advertido este martes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que cualquier acuerdo para la gobernabilidad entre PP y PSOE incluye que los socialistas hagan una "enmienda a la totalidad de su política de las últimas décadas" en Cataluña. A su entender, "no puede haber un pacto jamás a costa de Cataluña y su democracia".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha dejado claro que el PP no va a "renunciar a soluciones al problema de Cataluña para llegar a un acuerdo" con el PSOE y ha subrayado que hay "abandonar el apaciguamiento de cuarenta años y empezar una política firme". "Un Gobierno que no haga lo que hay que hacer en Cataluña, a mí no me sirve", ha resaltado.

Álvarez de Toledo ha explicado que el Libro Blanco que ha impulsado el PP con medidas para la "democratización" de Cataluña "tiene que ser la base" de cualquier acuerdo. "Tiene que haber un compromiso férreo de defensa del constitucionalismo en Cataluña y en el conjunto de España", ha enfatizado.

La dirigente del PP ha advertido de que el PSOE que no puede "pactar" con los independentistas en ayuntamientos y la Diputación de Barcelona y a su vez "estar con los constitucionalistas" en actos como la manifestación convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana.

En este punto, ha recriminado al Partido Socialista que "siempre" esté buscando un "punto medio" entre la Constitución y el separatismo. "Eso es evidentemente lo que tiene que cambiar e España. El PSOE tiene que escoger", ha apostillado.

UNA OPORTUNIDAD TRAS EL "FRACASO" DEL CATALANISMO POLÍTICO

Álvarez de Toledo ha afirmado que el "catalanismo político ha fracasado" y ha subrayado que en la calle se está viendo que hay otra Cataluña "luminosa, constitucional, tolerante y pacífica". Por eso, ha defendido un "rearme moral" del Estado en esta comunidad.

"El fracaso de ese catalanismo político nos da en estos momentos una inmensa oportunidad al constitucionalismo y la obligación también de construir una nueva Cataluña, que puede garantizar la convivencia de todos y hacerlo a través de una política constitucionalista, la que no se ha intentado en 40 años porque ha habido una abdicación del Estado", ha relatado.

Con ese objetivo, ha indicado que deben liderar ese proceso y el PSOE debe "frenar y revertir su deriva reaccionaria de alianza con los nacionalistas", algo que, según ha admitido, es "lo más difícil de esta operación".

"PUSILANIMIDAD" Y "TACTICISMO" DE SÁNCHEZ

Tras insistir en que el PSOE "debe hacer una reflexión profunda sobre sus últimos 20 o 30 años", ha subrayado que Sánchez es "presidente gracias a los votos" del expresidente catalán Carles Puigdemont, "vinculado con los CDR según algunos medios". "Esperamos que ahora sí sea extraditado", ha apuntado.

Álvarez de Toledo ha asegurado que Sánchez se mueve "con tanta pusilanimidad" y "tacticismo" en Cataluña no por "cobardía" sino por "cálculo político", dado que él cree que "su futuro pasa de una u otra manera con acuerdos con ERC" y por una "inmoral e inútil operación diálogo".

La candidata del PP por Barcelona, que ha subrayado que la convivencia "solo va a venir a través del constitucionalismo" y no de "más cesiones al nacionalismo", ha indicado que el PP está "recuperando terreno en Cataluña" y la "credibilidad" en esta comunidad autónoma.

SOBRE UNA POSIBLE ABSTENCIÓN: "LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS"

En cuanto a si se ve absteniéndose tras las generales del 10 de noviembre para que sea investido Pedro Sánchez, ha señalado que ella prefiere estar votando a favor de que Pablo Casado sea presidente del Gobierno.

"El que no se imaginó a sí mismo absteniéndose fue el señor Sánchez, que dijo 'no es no' y 'no' y se largó", ha enfatizado, después de que en 2016 diputados socialistas permitieran con su abstención la investidura de Mariano Rajoy.

Preguntada de nuevo si se imagina dando una abstención al candidato socialista, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha respondido con cierta ironía: "La vida da muchas vueltas, pero déjemelo que lo medite".

"INTERESES COMUNES" ENTRE PSOE Y VOX

Después de que la dirección nacional del PP haya denunciado una 'pinza' entre PSOE y Voz para evitar que Pablo Casado siga creciendo, Álvarez de Toledo ha asegurado que "no hace falta que haya un pacto explícito" y ha añadido que ambas formaciones tienen "intereses comunes", en especial que "al PP no le vaya tan bien" en las generales.

Al ser preguntada cómo se sustancia ese acuerdo entre PSOE y Vox, ha indicado que "no hace falta hablar ni sentarse a negociar". "Son cosas evidentes en la política, son dos partidos que tienen un rival común, que es el PP", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que al PSOE le interesa que Vox "esté fuerte" y al partido de Santiago Abascal "le interesa confrontar con el PSOE". "Y a los dos les interesa que el PP saque menos escaños de los que al PP le interesa sacar", ha agregado.

Álvarez de Toledo ha llamado a que apoyen al PP aquellos españoles que quieren evitar un Gobierno de Sánchez y "restaurar el orden en Cataluña" para "poner en pie un proyecto de democratización de Cataluña". "Yo salgo a ganar y creo que podemos ganar", ha aseverado.

En cuanto a si está de acuerdo con las declaraciones de Santiago Abascal asegurando que para pactar con PP y Cs tienen que asegurarle la detención del presidente de la Generalitat, Quim Tora, ha recordado al líder de Vox que son los jueces los que deciden las detenciones y ha destacado que, aplicando ese mismo paralelismo, ellos deberían decir "viva Mariano Rajoy porque detuvo a Junqueras, a Forn, a Rull a Turull". "Detuvo a todo el mundo el señor Rajoy", ha exclamado.