Álvarez de Toledo insiste en un gobierno de concentración con Casado y ve la abstención venenosa para el PP

Álvarez de Toledo ha señalado, ante quienes piden que el PP se abstenga y facilite el gobierno de Sánchez, que esa maniobra "no es patriotismo, sino masoquismo". "Seria deletéreo para el PP y para España. Sería algo que haría daño y perjudicaría", ha asegurado, ya que, a su juicio, significaría "entregar" los votos a Sánchez para que los ponga a disposición de ERC, con los que haría un gobierno "de sedición".

"Sánchez es Sánchez y el PP es el PP", ha afirmado Álvarez de Toledo para recalcar que el líder socialista "no tiene escrúpulos" y sigue "aferrado al pacto con ERC". Así, ha avisado de que, si el PSOE fracasa en su investidura, "inmediatamente va a desviar su artillería hacia el PP" y los 'populares' van a recibir presiones para esa abstención.

En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, ha indicado que, pese a que ve "altamente improbable" ese escenario, apuesta por un gobierno de concentración que solo sería "razonable" siempre que se le pongan "condiciones tajantes" a Sánchez como romper alianzas con separatistas en Navarra o en la Diputación de Barcelona.

Ante esta disyuntiva, la portavoz parlamentaria 'popular' entiende que "solo" un gobierno "de Casado o con Casado" ofrece una garantía política, económica e institucional para el país. Y cuestionada si el líder del PP se plantea este escenario, ha subrayado que "él está valorando todas las opciones".

NO VE TANTAS POSIBILIDADES DE ERC APOYE GOBIERNO

A su vez, la dirigente 'popular' ha advertido de que hay posibilidades de que Esquerra no apoye a Sánchez, ya que si Quim Torra es inhabilitado y Carles Puigdemont logra la inmunidad parlamentaria como eurodiputado se vivirá una "feroz competencia" electoral entre ERC y JxCat.

En ese escenario, Álvarez de Toledo entiende que "el partido que se avenga a pactar con el gobierno español será castigado en las urnas". "Eso hace difícil que ERC apoye al gobierno Sánchez", ha descrito.

RELACIÓN CON CIUDADANOS Y VOX

Preguntada por la relación que debe tener el PP con Ciudadanos, tras el batacazo electoral de la formación 'naranja', la portavoz ha defendido que las relaciones "son buenas" y espera que "sean mejores", en relación a su defensa de que se reagrupe ese espacio en una plataforma común.

"Espero que proceso con tiempo, tacto y generosidad se produzca", ha asegurado Álvarez de Toledo, hay que hacerlo sabiendo que se puede "conseguir el objetivo". "Para Cataluña es esencial, a partir de esa regrupación se tiene que poner en marcha el plan de reconstrucción del constitucionalismo", ha afirmado, apuntando que está en contraposición del catalanismo.

Sobre el papel de Vox en el nuevo arco parlamentario, la portavoz 'popular' ha descrito al partido de Santiago Abascal como un "punto ciego", ya que "no permiten forjar hegemonías" parlamentarias.

Y con respecto a incluirle en fórmulas de agrupamiento, ha marcado una distancia. A mi no me gusta que me vendan ficciones en política", ha dicho, en relación a la derogación del sistema autonómico o a las propuestas de Vox sobre migración.

Además, ha señalado que toca ver "cómo evoluciona" Vox ya que, a su juicio, lo harán hacia "fórmulas lepenistas", "con un discurso fácil a sector obrero que votaba a PSOE y Podemos".