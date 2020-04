Álvarez de Toledo dice que están "confinados en la incompetencia y la mentira" del Gobierno: "Pero nos vamos a liberar"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este jueves que los españoles están "confinados en un Gobierno aciago" y "confinados en la incompetencia, en la censura y en la mentira", pero se ha mostrado convencida de que se van a "liberar" de esa situación.

"Pero nos vamos a liberar de eso. Y la fortaleza española, y la movilización española y la voluntad española de seguir siendo una democracia adulta sigue en pie", ha manifestado Álvarez de Toledo en una entrevista en Esradio, que ha recogido Europa Press.

Álvarez de Toledo ha afirmado que el Ejecutivo no tiene "un plan de salida", igual que no tenía "un plan contra el virus" y ha añadido que eso explica los "bandazos" que se están produciendo en temas como las salidas de los niños. "Es una operación desastrosa en la gestión", ha aseverado, para añadir que Sánchez "no encaja bien la crítica" y que su principal característica es "el narcisismo".

"NO CABEN EXPERIMENTOS CESARISTAS"

La dirigente del PP ha asegurado que su partido ya ha logrado una "batalla importante" con la reapertura del Parlamento, que estaba "cerrado a cal y canto" y que esos pactos de la reconstrucción que quería impulsar Pedro Sánchez se lleven a la Cámara Baja.

"Ha quedado demostrado que en democracia, la única mesa de reconstrucción es el Parlamento" y aquí no caben experimentos cesaristas ni mesas extraparlamentarias", ha enfatizado, para añadir que si hay pactos serán en el Congreso con un debate "público".

Álvarez de Toledo ha explicado que el Grupo Popular ya ha planteado una propuesta concreta sobre cómo tiene que ser esa comisión, que ella prefiere llamar "comisión de recuperación" y no de reconstrucción, y que tiene que abordar tres ámbitos: la sanidad, la economía y las libertades públicas.

Además, ha señalado que el PP ha propuesto presidir esa comisión parlamentaria y ha rechazado que esta cuestión sea un aspecto "frívolo". Según ha añadido, es "razonable" para mantener un "equilibrio", después de que el PSOE presida la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado.

UNA COMISIÓN "ABIERTA Y TRANSPARENTE"

La portavoz del Grupo Popular ha asegurado que en esa comisión, que tiene que ser "abierta y transparente", tienen que comparecer los profesionales médicos, asociaciones o representantes de los autónomos. A su entender, debe acudir "todos aquellos que están sufriendo el impacto no solo sanitario sino económico y social y de libertades" y aquellos que "pueden asegurar que España se vaya a poner en pie".

Álvarez de Toledo ha indicado que en el Congreso el PP ejercerá su deber de representar de la "mejor manera posible a los españoles", posicionándose con "transparencia" en cada votación. "Ahí se verá la diferencias entre nosotros y las similitudes y los consensos que se pueden alcanzar", ha manifestado, para agregar que la unidad nace de una "deliberación y un debate" en democracia.

Tras subrayar que en esos debates parlamentarios los ciudadanos les podrán "ver y juzgar", ha explicado que en comisión los grupos no están obligados a apoyar el dictamen porque caben "votos particulares". "Si hay partidos que no están de acuerdo emite si voto particular y luego eso se puede elevar al Pleno", ha apostillado.

ADMITE QUE APOYAR LA PRÓRROGA HA SIDO DECISIÓN "DIFÍCIL"

En cuanto a si el apoyo del PP a la prórroga del estado de alarma tiene fecha de caducidad, Álvarez de Toledo ha reconocido que ha sido una decisión "difícil" de tomar y que ha requerido una reflexión "serena" y "adulta".

Aunque ha asegurado que el PP "repudia prácticamente todos los hechos" del Gobierno en la crisis del coronavirus, así como sus "mentiras, incompetencia y ataques a la libertad", ha explicado que el PP ha optado por votar 'sí' porque valora la vida de los españoles y el "sacrificio" que está realizando el personal sanitario.

"Es verdad que en este instante en España no estamos para levantar el confinamiento total hoy y por eso nosotros votamos que sí", ha afirmado, para añadir que ese confinamiento debe levantarse con un plan de desescalada que "hoy este Gobierno no tiene".

En este punto, ha insistido en que aunque hoy sería un "error" levantar el confinamiento, éste tiene que tener "fecha de caducidad". Por eso, ha asegurado que el PP hará "presión" en los próximos 15 días para que el Gobierno prepare un plan de desescalada. Se trata, ha proseguido, de no "destruir la economía" porque cuanto más se alarga el confinamiento por la "ineptitud del Gobierno más se destruye la economía a medio y largo plazo".

SIN RESPUESTA DE SÁNCHEZ A LAS PREGUNTAS DE CASADO

Álvarez de Toledo, que ha puesto en valor que fuera Pablo Casado quien pidió en el Pleno un minuto de silencio por las víctimas del Covid-19, ha criticado que el presidente del Gobierno no contestase si va a acudir al fondo europeo de rescate cuando es "crucial" para el futuro económico y social español.

También ha criticado que Sánchez no diera explicaciones en el Pleno sobre la "devastación sanitaria". "Varias veces le preguntó Casado para quien eran las comisiones del fraude de los test y las mascarillas porque cada día vamos descubriendo nuevos aspectos de los vodeviles de los tests, de empresas sin licencia y sobre precios", ha recalcado.

Álvarez de Toledo ha asegurado que, aparte de las "sospechas" de "posibles corruptelas", el "drama" es que los sanitarios están trabajando sin la protección adecuada. Según ha dicho, es "orfandad social" lo que están provocando cuando el Ejecutivo presume de "escudo social".

Como ayer hizo Pablo Casado, ha echado en cara a Sánchez la "ocultación de los muertos" y ha subrayado que su "obligación" es "contar bien" a los fallecidos, en un momento en que España tiene el "triste liderazgo" en muertos por millón de habitantes, confinamiento "más drástico" y el impacto económico "más severo". A su entender, eso "es una hecatombe" y "un fracaso de un Gobierno de izquierdas".