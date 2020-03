Álvarez de Toledo, sobre las declaraciones de Rajoy contra los extremismos: "Yo preferiría no tener que depender de Vox"

"No es bueno, ni aquí ni en ningún lugar, por alejado que esté, que los extremistas, sean quienes sean, estén en los gobiernos o condicionándolos", señaló Rajoy en un acto de precampaña para las autonómicas del 5 de abril al que acudió con el presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

"No le he preguntado lo que opinaba, no sabría interpretarle", ha apuntado la portavoz de los 'populares' tras ser preguntada sobre si las palabras de Rajoy se referían de forma directa a la formación liderada por Santiago Abascal.

En su intervención, Rajoy cargó contra los Ejecutivos "tripartitos o cuatripartitos", que van "contra la innecesaria inestabilidad de las instituciones" y ponen "en peligro la economía y el bienestar de la gente". "Luego tenemos que venir nosotros (el PP) a arreglarlo", bromeó.

VOX TIENE UNA "VISIÓN DE ABDICACIÓN DEL SISTEMA DEL 78"

En cualquier caso, Álvarez de Toledo ha insistido en que ella "preferiría no tener que depender de Vox", un partido "que tiene una visión de abdicación del sistema del 78". "Considera que ha fallado y que habría que derogar el estado de las autonomías", ha aseverado.

En esta línea, la portavoz en la Cámara Baja ha sostenido que lo que ha "fallado es la política" y ha llamado a preservar "el sistema más justo, inteligente, equilibrado y que más prosperidad ha dado a los españoles".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Álvarez de Toledo ha asegurado que este sistema debe ser defendido "con fortaleza y con convicción". "Y asumiendo el desagradable trance de decir cosas que molestan", ha zanjado.