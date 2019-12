Álvarez (UGT) elogia a Junqueras: "Es un hombre preocupado por los problemas de la gente"

"Junqueras es un hombre con gran capacidad de análisis, preocupado por los problemas de la gente y que entró al fondo de los problemas", ha asegurado, al ser preguntado sobre cómo vio al líder de Esquerra, aunque ha evitado pronunciarse sobre qué posición mantendrá ERC de cara a la investidura.

A su juicio, ERC, "por mucho que se diga que no", es un partido comprometido con las clases populares y los problemas de los trabajadores. "En este proceso nos jugamos las pensiones, la situación de los inmigrantes o los salarios y el desempleo. En ese sentido hay mimbres para desarrollar el futuro", ha asegurado.

Ante la polémica de si Esquerra es una formación progresista, José Álvarez entiende que no se puede poner o quitar una etiqueta por un acto concreto. "Tumbar los Presupuestos no fue un acto progresista, pero tampoco lo fue no llegar a un acuerdo en julio", ha dicho, en referencia al desencuentro vivido entonces entre PSOE y Podemos.

El dirigente de UGT ha desligado en todo momento su visita de las negociaciones entre socialistas y republicanos para la investidura y ha defendido que tiene una relación personal con Junqueras y le visitó antes otras seis veces, también con el gobierno del PP.

Álvarez entiende que la visita a Junqueras se produjo en un momento en el que "no te puedes abstraer de la realidad", pero ha negado que obedezca a una estrategia sindical y ha explicado que él no determinó la fecha de la visita, que había solicitado tras la sentencia del procés.