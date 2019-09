Álvarez (UGT) cree que el acuerdo que propone Rivera "va en contra de lo que ha votado la mayoría"

Preguntado por las tres condiciones puestas a los socialistas por Rivera, Álvarez ha argumentado que "la Constitución no debe servir para tirárnosla a la cabeza". "En Navarra hay un gobierno constitucionalista con una mayoría muy amplia y va en contra del espíritu constitucional que los partidos cambien los ejecutivos regionales", ha añadido en declaraciones a los medios.

Con respecto a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna ha dicho que actualmente no ve "ninguna razón para aplicarlo" y sobre la exigencia de no subir impuestos ha lamentado que "a Rivera le importan poco los ceutíes que no llegan a fin de mes, que los niños puedan ir a la escuela pública o que los hospitales tengan recursos".

En términos generales, el secretario general ugetista ha reconocido una "gran preocupación" por la posible repetición de los comicios y ha destacado que "no hay razón política para ir otra vez a elecciones más allá de la falta de acuerdo y entendimiento". "En los tres años y medio de esta Ejecutiva Confederal no hemos tenido un Gobierno con estabilidad y tiempo para abordar los graves problemas de este país y ahora contamos con una mayoría clara de izquierdas que quiere revertir los recortes y devolver derechos, una oportunidad que no se debe perder", ha destacado.

Desde su punto de vista, "este es un momento especial" y la recién iniciada "no es una legislatura cualquiera" porque "ya llevamos muchos años sin derechos laborales y libertades recortadas y hay mucha gente que, mientras se crea riqueza y no se reparte, no puede esperar más". A su juicio, una de las medidas "fundamentales" a implementar para "abordar el futuro" pasa por "tratar cuanto antes la derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy".

"La situación internacional" es otro factor que conduce a exigir "un Gobierno operativo y funcionando en plena forma" para hacer frente a desafíos como "las migraciones globales, el 'Brexit' o la 'guerra' entre Estados Unidos y China".

Para la ciudad autónoma ha reclamado un "plan estratégico" consensuado por partidos, sindicatos y organizaciones patronales "que sirva para que Ceuta vea un futuro a medio y largo plazo".