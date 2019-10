Álvarez (UGT) considera "histórica" la exhumación de Franco pero dice que queda mucho por hacer para la reconciliación

"Empezamos a hacer justicia, es un día grande para el país, para la democracia y para la reconciliación entre españoles", ha asegurado en declaraciones a la prensa a su llegada al Desayuno Informativo de Europa Press en Madrid.

No obstante, ha puesto el foco en que "queda mucho" por hacer para la reconciliación, asegurando que esto no se puede abordar "sin reconocimiento de los hechos que pasaron", "sin cerrar las heridas de familias que perdieron a seres queridos en nuestro país no habrá reconciliación".