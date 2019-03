El gobernador pide a Amazon que reconsidere establecerse en Nueva York

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo hoy que ha sostenido conversaciones con ejecutivos de Amazon, incluido su consejero delegado y fundador, Jeff Bezos, para que reconsideren su decisión de no establecerse en este estado.

"He tenido muchas conversaciones con Amazon. Espero que reconsideren. Sería útil si el Senado del estado dijera que lo aprueba", indicó Cuomo durante un acto público no relacionado con el tema de Amazon, señala el diario New York Times.

De acuerdo con el gobernador, él ha sostenido conversaciones durante las pasadas dos semanas tras haber cambiado esa compañía su decisión sobre Nueva York, pero lamentó que hasta el momento la empresa se mantenga firme.

El pasado noviembre el gigante estadounidense de las ventas por Internet anunció que establecería dos nuevas sedes, una de ellas en el distrito de Queens, en Nueva York, lo que crearía 25.000 empleos.

Pero, tras el rechazo de la comunidad, de activistas y de políticos, entre ellos la nueva congresista Alexandria Ocasio Cortez, el pasado 14 de febrero Amazon informó de que había desistido de la idea de tener una sede en Nueva York.

Las críticas al proyecto fueron por los 500 millones de incentivos fiscales y el potencial impacto sobre los servicios públicos.

Cuomo señaló esta semana que Amazon debió continuar con sus planes para establecerse en Nueva York "y pelear la oposición" y aseguró que el 70 por ciento de los neoyorquinos apoyaban los planes de la empresa.

El gobernador ha reiterado este mensaje a los ejecutivos de Amazon durante sus conversaciones, asegura el New York Times, que cita una fuente al tanto de dichas conversaciones.