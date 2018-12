Amnistía: quienes no firman pacto global migratorio apoyan muertes en el mar

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha asegurado que los estados que no han suscrito el Pacto Global por una Migración Segura, Regular y Ordenada aprobado hoy en Marruecos están apoyando las muertes de los migrantes en el mar.

Durante un acto celebrado por Amnistía en la Puerta del Sol cuando se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Beltrán ha reclamado a "todos los gobiernos del mundo" su apoyo a esta declaración mundial, aunque no sea vinculante.

"Es el primer pacto global que refleja cómo gestionar la migración o la gestionamos entre todos o no se gestiona; significa que quienes no la apoyan, no están de acuerdo con salvar a la gente del mar", ha opinado el responsable de Amnistía en España, quien ha recordado que "esos 20 países" que no la firman, aseguran que "por ese ilegal no tienes derecho a que te curen si estás enfermo".

No obstante, Beltrán ha destacado que más de 180 países si la respalda. "Es importante, no es el instrumento perfecto, hubiera sido mejor que fuera vinculante pero con los tiempos que corren, que haya países que se comprometan a gestionar la inmigración es importante".

"Quienes no lo hacen o se retiran, como Italia, Chile, Polonia o Hungría, demuestra que esos países no están de acuerdo con salvar vidas", ha insistido.

El pacto global ha sido aprobado por aclamación entre tímidos aplausos y sin gran entusiasmo por parte de los asistentes.

Países como Australia, Chile, Italia, Israel y un numeroso grupo de los centroeuropeos, además de latinoamericanos como la República Dominicana o Chile, se han retirado del pacto o han pedido más tiempo para estudiarlo, mientras que Estados Unidos se opuso desde el principio.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular garantiza "el derecho soberano de los Estados a determinar sus política de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho internacional", ha valorado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.