Amp- Casado exige a Sánchez que aclare de qué referéndum habla para Cataluña porque no quedan competencias por traspasar

En declaraciones en el Congreso, Casado ha explicado que esa ampliación de competencias sólo podría darse rompiendo la igualdad entre comunidades, lo que para su partido es una línea roja que no se puede cruzar.

"Por tanto, no hay ninguna consulta que lanzar a la sociedad catalana que no pase por la ruptura de la igualdad con el resto de España", ha subrayado, para advertir a Sánchez de que quedará "incapacitado" para seguir en el cargo si admite una consulta que será "de autodeterminación" aunque "la llamen de autogobierno".

El líder del PP ha aplaudido que su formación recurriera en su día al Tribunal Constitucional el Estatut y que a causa de la sentencia se eliminase, por ejemplo, la propuesta en materia de Justicia. "Ahora mismo, los golpistas estarían siendo juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nombrado por los mismos partidos que han cometido este atropello a la legalidad", ha dicho.

EL SUBCONSCIENTE DE PEDRO SÁNCHEZ

Para Casado, a Pedro Sánchez le ha traicionado su subconsciente y ha reconocido "una vez más" lo que según el PP ha pactado con los partidos independentistas que apoyaron su llegada al Gobierno. Si la consulta se va a organizar "al dictado" de estos grupos, el dirigente 'popular' ha exigido al presidente que la convoque en toda España y que sea en forma de elecciones generales.

Ha insistido en reclamar que se empleen las palabras sin ocultarlas y que se hable de autodeterminación y no de autogobierno porque a éste no le queda recorrido en Cataluña. Casado ha recordado algunas de las competencias que gestiona esta comunidad y ha recalcado que no quedan materias por descentralizar salvo que se admita "la ruptura de la igualdad".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy la celebración de un "referéndum" en Cataluña por el autogobierno, no por la independencia, asegurando que lo que está en juego hoy en esta comunidad autónoma "no es la independencia sino la convivencia".

Pedro Sánchez respondía así durante una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que se trataría de un referéndum sobre el autogobierno catalán, "un instrumento perfectamente constitucional y legítimo para poder volver a reubicar a Cataluña en el Estatuto y en la Constitución".