Ana Oramas (CC) ve "un horror" que Sánchez negocie con ERC

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha asegurado que no puede saber si apoyará o no la investidura de Pedro Sánchez porque no tiene información de lo que quiere hacer el líder socialista, pero sí tiene claro que es "un horror" que negocie con ERC, formación a la que todo "se la trae al pairo".

Oramas, en una rueda de prensa en el Congreso después de reunirse con el rey en el marco de la ronda de consultas sobre la investidura de Sánchez, ha transmitido al monarca su "enorme preocupación" por la situación política y, sobre todo, que "la estabilidad y gobernabilidad de un país dependa de un partido que ha dicho que la estabilidad le trae sin cuidado, que los presupuestos, que las pensiones les traen sin cuidado".

Ha insistido, por tanto, en que, si llegaran a buen puerto las negociaciones con los republicanos catalanes, sería "un disparate", y eso ella lo defenderá ante los órganos de Coalición Canaria, que es la que tomará la decisión final.

España no necesita una investidura, sino gobernabilidad, ha señalado Oramas, y ha insistido en que es un "disparate" que la estabilidad de España esté pendiente de si Oriol Junqueras tiene o no inmunidad parlamentaria, si la Fiscalía recurre o no las medidas penitenciarias de los presos del "procés" o si se convocan elecciones en Cataluña.

"¿Este país puede depender de eso, de esos tipos que no respetan ni las normas...? Yo pienso que no", ha asegurado.

Otra de las cosas que le preocupa, y así se lo ha dicho también a Felipe VI, es que Sánchez, después de los resultados del 10N, no haya sido capaz de hablar con el líder de la oposición, Pablo Casado, cuando además habrá asuntos de Estado que tendrán que tratar, ha señalado.

"Que Pedro Sánchez se haya hecho un Albert Rivera con Pablo Casado no tiene explicación. Es absolutamente incomprensible", ha recalcado Oramas.

También ha criticado al líder socialista por no estar hablando con el PNV, Compromís, Más País, Teruel Existe o Coalición Canaria, entre otras fuerzas políticas, cuando quieren que haya una investidura antes de Navidades: "Diálogo mucho, pero para todos los lados y todas las fuerzas políticas", ha defendido.

Igualmente, se ha mostrado crítica con el hecho de que no se conozca nada del acuerdo de gobierno de coalición con Podemos. "Sólo sabemos que, de no querer dormir con Pablo Iglesias, han pasado a darse un beso en la boca", ha afirmado.

Y eso también, según ella, lo ha comentado con el monarca, a quien le ha dicho que no tiene los datos suficientes para poder tomar una decisión sobre la investidura, porque hay "un hermetismo total", solo "especulaciones de ministerios, pero ¿el programa?".

En la legislatura anterior, cuando ni siquiera PSOE y Podemos habían llegado a un acuerdo de gobierno, dejó claro tras la ronda con el monarca en junio pasado que en ningún caso apoyaría ni votando a favor ni con una abstención la investidura de Sánchez si pactara una coalición con Podemos o llegara a algún tipo de acuerdo programático.

Ahora, sostiene que "por encima de la opinión de Oramas, de los intereses de Canarias y de CC están los intereses del país" y siempre han sido una fuerza con sentido de Estado, pero también fieles a sus compromisos y "jamás han apoyado una investidura sin un acuerdo de legislatura".