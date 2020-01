Ana Oramas se desmarca de CC y anuncia que votará en contra de la investidura de Sánchez

Así lo ha avanzado durante su intervención en el Pleno de investidura, donde ha cargado duramente contra el candidato socialista por "arrodillarse ante el secesionismo" y por haber pactado con quienes quieren romper España.

Pese a las "presiones" que asegura haber recibido para traicionar a quienes le votaron, ha preferido incumplir las consignas de su formación. "Hay límites que no se pueden sobrepasar, no voy a ser cómplice y voy a votar no", ha dicho, cosechando los aplausos de diputados del PP.

