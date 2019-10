Ana Pastor cree que ésta es "la semana Tezanos" y recuerda que la encuesta es anterior a la violencia en Cataluña

Pastor ha asegurado que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, acostumbra a decir en sus sondeos que al PSOE le va "muy bien" para "ver si así la gente se convence" de que le va "muy bien", por lo que ha apuntado que la "semana Tezanos" supone "decirle a los ciudadanos que no son muy inteligentes".

Además, la política 'popular' ha recordado que el sondeo difundido este martes se elaboró "antes de que pasaran bastantes cosas en los últimos días", como los disturbios en Cataluña, con "toda esa violencia callejera" y "más de 300 policías violentados" mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "decían que había normalidad".

Ana Pastor ha realizado estas declaraciones tras visitar en Medina de Rioseco (Valladolid) la planta de Reydel Automotive en compañía de los candidatos del PP de Valladolid, al hilo de lo cual ha constatado la "preocupación" del sector por los "bandazos" del Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez respecto al futuro del diésel.

Frente a esto, Pastor ha trasladado "a todos los ciudadanos" que para el PP "lo más importante es el empleo", ya que "si en España no hay empleo, no hay oportunidades", frente a un PSOE que no adopta "ningún tipo de medidas para seguir generando empleo y oportunidades".

Ana Pastor ha defendido la creación de empleo lograda en la etapa de Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy "con el esfuerzo de todos los españoles" y ha subrayado la importancia del sector del automóvil, que genera "más de 30.000 empleos en España".