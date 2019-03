Ana Pastor pide esperar a que se pronuncie el TC para hablar sobre el aborto

"Hay que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional", ha señalado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press. El líder del PP, Pablo Casado, se ha comprometido a derogar la Ley del Aborto y volver a la Ley de supuestos de 1985.

Desde 2010 el Tribunal Constitucional no ha resuelto el recurso presentado por 50 diputados del PP contra la ley del aborto aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otro lado, se ha revindicado como feminista y ha defendido la implementación de políticas que "tengan que ver con la igualdad entre hombres y mujeres", incidiendo en la guardería gratuita de 0 a 3 años y en el aplicar medidas que incentiven el trabajo de las mujeres.

Asimismo, ha manifestado que ahora "se siente más feminista que cuando tenía 22 años". "A medida que he ido cumpliendo años he visto el ribete machista que hay en nuestra sociedad, y le puedo poner maneras que no me gustan, como el tema de que las mujeres tengan menos pensión porque tienen que cuidar a los hijos", ha opinado la presidenta del Congreso.

Así, ha recordado que se trata de un problema de fondo que lleva arraigado desde hace siglos. "Llevamos tantos siglos de machismo que es muy difícil que cambie de la noche a la mañana", ha augurado.