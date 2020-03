Ana Pastor se encuentra "perfectamente" y está "asintomática", aunque permanece en cuarentena en casa

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, la parlamentaria 'popular' ha reconocido que se encuentra "muy bien" un día después de que revelara que había dado positivo por Covid-19. "Me lo he pasado ya. Estoy hablando que es el mejor síntoma de que estoy muy bien", ha aseverado.

En esta línea, Pastor ha recordado que no estará "curada" hasta que no de negativo en dos pruebas consecutivas. "La desaparición total es cuando una prueba lo dice", ha apuntado, para después señalar que permanece en su hogar. "Nadie viene a verme", ha bromeado.

Preguntada sobre el origen de su infección, la dirigente del PP ha indicado que comenzó a sospechar que podía haber contraído el coronavirus "el sábado por la tarde volviendo de Málaga", donde había participado en un acto por el Día de la Mujer.

DOS DÍAS DE FIEBRE Y DOLOR DE CABEZA

"Estuve perfectamente, comí con mis compañeros y luego cogí un avión para venir a Vigo. Me empecé a encontrar mal viniendo en el avión, me dolía la cabeza. Tuve un proceso de dos días de fiebre alta y a partir de ahí todo ha ido muy bien", ha asegurado.

Los siguientes pasos, ha explicado Pastor, fueron aislarse en su casa, suspender los actos que tenía previstos y tomar un paracetamol. Al ver que los síntomas no remitían, contactó con los servicios sanitarios.

"No me hacen la prueba de entrada, porque no era un grupo de riesgo, no había viajado al extranjero o tenido contacto con personas del foco. Fue después, cuando vi que había algún caso en el Congreso.No es que lo supiera, pero pasando lo que está pasando me lo podía sospechar", ha apostillado.

El positivo de Pastor por Covid-19 fue este martes el primer caso de coronavirus en las filas del PP y el tercero en la Cámara Baja, después de los diputados de Vox Javier Ortega Smith y Carlos Zambrano.