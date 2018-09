Ana Pastor, sobre la tramitación de los Presupuestos: "Las prisas nunca fueron buenas"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha vuelto a defender la actuación de la Mesa del Congreso en la que PP y Ciudadanos han rechazado la enmienda con la que el Gobierno, apoyado por Podemos, quería sortear el veto del Senado, de mayoría conservadora, a la senda del déficit. Pastor ha recordado en una entrevista en Onda Cero que "la vía es la proposición de ley que se está tramitando precisamente" y ha remarcado que, en su opinión, "las prisas nunca fueron buenas".

Pastor ha afirmado: "Yo no respondo a los grupos", para explicar que no ha pedido ningún informe porque "hay una sentencia del Tribunal Constitucional que nos obliga a todos, el PSOE no decidió pedir informe jurídico". "Yo lo que hago es cumplir con la legalidad y velar por la seguridad jurídica de la Cámara" porque "se estaba vulnerando el derecho de participación política de los diputados".

La presidenta ha calificado el camino seguido por el Ejecutivo para sacar adelante el aumento del techo de gasto para los Presupuestos de 2019 como "inédito, insólito" que "nunca se ha producido en 40 años de democracia" refiriéndose a la modificación de la Ley de Estabilidad mediante una enmienda introducida en otra ley en tramitación, de violencia de género, una maniobra utilizada en el pasado por el PP y rechazada por los socialistas desde la oposición.

Pastor ha señalado que, a pesar de que "una se siente amenazada, no voy a cambiar de postura con respecto a mis obligaciones" y ha rechazado que pueda ser cesada.

Preguntada por la invitación que hizo al president catalán Quim Torra a que acudiera al Congreso, la presidenta ha asegurado que "todos los presidentes autonómicos tienen la puerta abierta para traer una ley" a la Cámara pero que solo es posible si se produce posteriormente una votación.