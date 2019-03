Andalucía reforzará con 700.000 euros las unidades de violencia de género

La Junta tiene previsto poner en marcha un plan de choque para reforzar con 700.000 euros las unidades de valoración integral de violencia de género, así como aumentar la partida para el turno de oficio especializado en esta materia y reforzar los servicios dirigidos a las víctimas.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, en la que la diputada socialista Sonia Gaya ha criticado la petición de Vox de los datos de los trabajadores de estas unidades de violencia de género.

Marín ha dicho que ya se están poniendo en marcha medidas como este "plan de choque" con el que, además de aportar esa cantidad se buscará "unificar criterios", ya que "no se entiende por qué se pagan diferentes tarifas a estos equipos", ha dicho el vicepresidente, que ha anunciado también que se reforzarán los puntos de encuentro familiar.

El también consejero de Regeneración Democrática, Justicia y Administración Local ha avanzado que se van a cubrir las plazas que no se han cubierto de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la anterior legislatura.

"Nadie puede dudar de que un gobierno va a cumplir la ley, y menos un representante público", ha espetado Marín a la representante socialista, a quien ha reprochado que no plantee sus dudas a quien realizó la petición de los nombres de los trabajadores de la violencia de género, es decir, a Vox.

Gaya ha pedido a la Junta el "compromiso" de que se van a evitar situaciones como "cuestionar la profesionalidad de los trabajadores" que hacen, ha dicho, "un esfuerzo enorme para tratar una materia que es muy sensible" y que manejan informes que "tratan situaciones sociales y familiares de contexto muy delicado".

"Lamentamos que la Junta no haya sido mucho más rotunda" en cuanto a la petición de Vox, ha dicho Gaya, que ha pedido "que no se diga solo que no va a haber ni un paso atrás, sino que se den pasos adelante, que hacen falta".