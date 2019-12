Ander Gil (PSOE): España necesita un Gobierno para luchar contra la despoblación

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha asegurado este miércoles que la primera medida que necesita España para luchar contra la despoblación es tener un Gobierno cuanto antes, que atienda al mandato de los ciudadanos expresado con claridad en las últimas elecciones generales.

Gil, junto al resto de la dirección del Grupo Socialista en la Cámara Alta y a los senadores granadinos, se ha reunido en el municipio de Soportújar (Granada) con alcaldes y concejales del PSOE para subrayar su compromiso en la lucha contra la despoblación.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, Gil ha subrayado que la primera medida que necesita España para luchar contra la despoblación es tener un gobierno cuanto antes y que la voluntad de los socialistas es que se ponga en marcha antes de finalizar el año.

"Estamos trabajando estableciendo una ronda de contactos con las distintas fuerzas políticas con un claro objetivo: tener un Gobierno cuanto antes y, a poder ser, antes de fin de año", ha indicado.

El senador burgalés, que reside en una pequeña localidad al norte de la provincia, ha asegurado que "en la lucha contra la despoblación, no hay pócimas mágicas. Lo que tiene que haber es la voluntad, el ánimo, la determinación y el conocimiento de territorio y de sus oportunidades que están llevando a cabo los alcaldes y alcaldesas socialistas".

Ha puntualizado que la segunda medida imprescindible en la lucha contra la despoblación es que haya unos presupuestos generales del Estado que soporten y den desarrollo a las 70 medidas de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Despoblación.

"Es fundamental que se pongan encima de la mesa medidas concretas pero también un respaldo económico y unas líneas de financiación adecuadas", ha indicado.

Gil ha insistido en la necesidad de desarrollar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Despoblación y ha indicado que este plan tiene buenos aliados "no solo en el Gobierno sino también en los alcaldes, alcaldesas y concejales socialistas".

En este punto ha lamentado que otros gobiernos autonómicos no hayan ayudado tanto: "Hay un elemento indispensable en la lucha contra la despoblación y es el fortalecimiento de los servicios públicos. No podemos traer nuevos pobladores al medio rural si no contamos con unas condiciones mínimas en materia de sanidad y educación. Los gobiernos de Andalucía y Castilla y León están deteriorando los servicios públicos cerrando centros de salud y escuelas rurales", ha manifestado.

Gil ha recalcado que la dirección del Grupo Socialista en el Senado ha querido que su primera reunión no fuera en un despacho en Madrid y ha preferido desplazarse hasta el corazón de la Alpujarra, en Soportújar, un municipio de menos de 300 habitantes.

"Es una declaración de intenciones y un mensaje que queremos lanzar los socialistas. El problema de la despoblación y de la España vaciada va a ser la pauta y la línea que marque el trabajo de los socialistas tanto en el Gobierno como en los grupos parlamentarios", ha apostillado.

También ha señalado que desde ahí quieren reconocer la labor de todos los alcaldes y concejales que se "baten el cobre" todos los días luchando contra la despoblación y que cuentan con poco reconocimiento porque parece que en España "todo ocurre en Barcelona y Madrid, y no es así".