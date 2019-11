Ander Gil (PSOE) insiste en que el futuro de Susana Díaz en el partido lo decidirán los militantes andaluces

En declaraciones en la Cámara Alta, Ander Gil ha asegurado que siente tristeza por la sentencia conocida ayer, "como cada vez que se produce un caso de corrupción la haga quien la haga", y que su partido tiene que hacer "autocrítica" porque se demuestra que ha habido una "mala gestión" y que es necesario "tomar nota".

El portavoz ha añadido que también se debe mirar al futuro y preguntado sobre si en ese futuro deberá estar la actual presidenta del PSOE andaluz, se ha limitado a reiterar lo que adelanto en declaraciones realizadas ayer, que "las decisiones a ese nivel en el PSOE las toman los militantes".

Gil ha insistido en que no ha habido un lucro personal de los dirigentes socialistas condenados y en que no se pueden establecer paralelismos con el caso Gürtel del PP. "Nadie se ha llevado un céntimo, no ha habido financiación irregular, ni papeles de nadie, ni un 'M. Rajoy' por ningún sitio, ni condena al PSOE en Andalucía", ha agregado.

El portavoz parlamentario ha agregado que el partido en esa comunidad depuró responsabilidades políticas antes de la sentencia (Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes del PSOE además de ex presidentes de la Junta de Andalucía, ya no son militantes socialistas) y que la formación cuenta con un código ético interno. "Eso es lo que ha hecho el PSOE que lidera Pedro Sánchez", ha defendido.