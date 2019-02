Ander Gil señala el PSOE "por supuesto" participará en el cara a cara propuesto por PP a la Academia de Televisión

En declaraciones a los medios este martes en el Senado, Gil ha subrayado que las reticencias de Ciudadanos a la celebración de ese cara a cara se debe a que en el bloque de la derecha "no tienen claro" quién es el líder que debe representar "a las derechas" en ese debate a dos de cara a las generales del 28 de abril.

"No tengo claro quién es el líder de la oposición, y no lo tiene claro la derecha del país; de este lado esta el PSOE con un líder claro y un proyecto nítido para las elecciones, del otro lado tenemos a las derechas que no saben ni quien es el primero para poder representarlas en ese debate cara a cara", ha apuntado, para una vez más insistir en que lo socialistas estarán en todos los debates, "y por su puesto en el de la Academia".

Además, Gil se ha referido a la participación del PSOE en el debate a cinco propuesto por el grupo Atresmedia, aclarando que ellos no vetarán a nadie porque, ha añadido, les gusta "la democracia, las elecciones y contrastar opiniones". "Vamos con ganas a las elecciones y todos los formatos nos vendrán bien", ha añadido.

Sobre si será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien participe en ese debate a cinco con Abascal (Vox), Casado (PP), Rivera (Cs) e Iglesias (Podemos), el portavoz ha señalado que ese extremo le corresponde al comité electoral decidirlo y ha recalcado que irá en función de las agendas, de la disponibilidad del candidato y d las personas que formarán parte del grupo de portavoces del partido. "En cualquier caso, el PSOE estará representado al máximo nivel en todos los debates", ha matizado.

COMISIÓN DE LA TESIS Y DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS

En relación al trabajo parlamentario pendiente en la Cámara Alta, Gil ha recordado que respecto a la comisión que investiga la financiación de partidos políticos, que celebrará su última sesión el jueves que viene para examinar las conclusiones, su grupo mantendrá la línea que han seguido desde el comienzo de la misma.

En este sentido, no participarán tampoco en esa última sesión al considerar que la actuación del PP en ella es "una falta de respeto al Senado, al sistema democrático y a la inteligencia de todos los españoles".

Además, de la comisión impulsada para investigar la tesis del presidente, ha apuntado que "no es serio" continuar con la presentación de planes de trabajo teniendo en cuenta que la legislatura está agotada, y ha señalado que su grupo no contribuirá a ese juego y por lo tanto no presentará un plan de trabajo para el órgano.

En cuanto a las acusaciones del Ciudadanos que apuntaban a un acuerdo entre PP y PSOE para alargar plazos en la comisión para evitar que comenzaran las comparecencias, Gil ha recalcado que "el único conchabeo que ha existido ha sido el de la Plaza de Colón con la foto en la que se dieron la mano Rivera, Casado y Abascal".

Apunta que esa foto se produjo para "sorpresa de muchos votantes y afines de Ciudadanos que no pensaban que la deriva hacia la ultraderecha del partido llegaría a ese nivel de Colón". "La actitud del grupo socialista de la defensa de la dignidad de esta cámara, de oposición clara y contundente a las maniobras del PP, está fuera de toda duda", ha concluido.