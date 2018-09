Andrea Levy: la ministra Delgado "tendrá que dar muchas explicaciones"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, se ha referido hoy a la polémica generada por la difusión de audios grabados en 2009 durante una comida en la que participaron, entre otras personas, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el expolicía encarcelado José Villarejo y ha dicho que "tendrá que dar muchas explicaciones".

Levy, que ha criticado a la ministra por haber mentido y por faltar al respeto de sus compañeros en el Consejo de Ministros, ha hecho declaraciones a la prensa poco antes del comienzo del debate del estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Madrid, al que ha asistido para respaldar al portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida.

Según Levy, este Gobierno "no da mas de sí; está en caída libre" y le ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que "no sea más lastre para España y para los españoles, y que no puede haber más dimisiones o ceses".

"No pueden seguir representando a los españoles", ha dicho Andrea Levy, y ha añadido que "nos vendieron que este era un Gobierno ejemplar, ético, con toda la decencia, pero lo que estamos viendo es todo lo contrario".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha expresado su convencimiento de que "no habrá presupuestos ni (Sánchez) los va a aprobar ni va a conseguir engañar a los españoles con triquiñuelas", por lo que le pide que convoque elecciones, pues "los españoles -ha añadido- no podemos ser rehenes de este Gobierno incompetente, incapaz y que no para de tener dimisiones".

Acerca de su presencia en el Ayuntamiento, Levy ha dicho que Martínez Almeida es "la oposición clara y contundente" en el Ayuntamiento, "el verdadero azote a las carmenadas".

La polémica en la que está inmersa Delgado tiene que ver con una grabación hecha presuntamente en 2009, durante un encuentro con el excomisario Villarejo, en la que supuestamente dice del entonces juez de la Audiencia Nacional y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "es maricón" o que ella prefiere "tribunales de tíos" a los de "tías".