El alcalde de Los Ángeles descarta su candidatura a la Casa Blanca

El alcalde de Los Ángeles (EE.UU.), Eric Garcetti, descartó hoy presentar una candidatura a las primarias demócratas a la Casa Blanca de 2020.

Garcetti, que en los últimos años había coqueteado con dar el salto a la política nacional, descartó hoy esta opción y aseguró que seguirá enfocado en la ciudad californiana.

"En el último año, he viajado por el país y he sido testigo de unos Estados Unidos despertando en pequeños pueblos y grandes ciudades", dijo en su cuenta de Twitter.

"He visto ciudades y líderes locales reinventando la industria estadounidense, reduciendo las muertes por opiáceos a la mitad, y llevando energía cien por cien renovable a sus poblaciones. He visto una visión de un futuro más brillante y un día mejor", añadió.

Garcetti aseguró que esto supone un notable "contraste" con lo que brota cada día de Washington.

"Reflexionando sobre mis viajes y reconociendo la increíble oportunidad que tengo cada día como alcalde en EE.UU., me he dado cuenta de que esto es lo que estoy destinado a ser (...). Estoy muy emocionado de terminar el trabajo que he empezado aquí en Los Ángeles. Así que he decidido no lanzarme a la carrera por la Presidencia en 2020", afirmó.

Garcetti es alcalde de Los Ángeles desde que en 2013 sustituyó al también demócrata Antonio Villaraigosa.

De este modo, Garcetti se borra de lo que se presupone una competida contienda por la candidatura demócrata a la Casa Blanca 2020, a la que ya han indicado su intención de concurrir las senadoras Kamala Harris, Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand, así como la congresista Tulsi Gabbard y el exsecretario de Vivienda y exalcalde de San Antonio, Julián Castro.