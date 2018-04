Anticapitalistas decidirá el miércoles si compite con Errejón en unas primarias que ve precipitadas y poco integradoras

Según fuentes de Madrid en Movimiento --la denominación que engloba a los anticapitalistas-- no era necesario abrir ya la primarias, que se votarán la segunda semana de mayo, porque "ahora es el momento de echar al Gobierno de Cristina Cifuentes", responder a las presuntas irregularidades del máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, "todos juntos" y no volver a las luchas internas por el poder. "Ahora no tocaba", han dicho.

Respecto al reglamento, los anticapitalistas han criticado que no aclara cómo se construirá una candidatura conjunta con Equo, IU, Mareas y otros actores políticos asociados a Podemos. "Nosotros defendemos un espacio de unidad popular que vaya más allá de Podemos del que luego surjan las listas y el programa. Es decir, primero poner a construir desde abajo y no al revés, como se hace ahora. Esto está mal planteado", han dicho las mismas fuentes.

Tampoco les gusta el sistema que utilizarán para leer los resultados de las primarias, el conocido como sistema Desborda, usado por Podemos desde Vistalegre II. Consideran que es mucho más proporcional el Dowdall, parecido al utilizado por Ahora Madrid en 2015 para elegir a su lista.

"El Desborda favorece a las listas con más representación y reduce las posibilidades, es menos proporcional y deja fuera a sectores más minoritarios. No ayuda a integral y a construir una fuerza política entre todas y todos", han indicado a Europa Press fuentes de esta corriente.

No obstante, Madrid en Movimiento ha indicado que su posición respecto a la polémica de las primarias a uno o a dos tiempos siempre ha sido la de primera opción porque el sistema "no se puede cambiar por intereses concretos".

Y han aclarado que se abstuvieron en la reunión de la pasada semana del Consejo Ciudadano Autonómico, donde en principio se decidió que se iba a elegir primero al aspirante a la Presidencia de la Comunidad y luego el resto de la lista. Esta posición no era compartida por los errejonistas, que finalmente han conseguido que se vote conjuntamente.