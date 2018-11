Anticapitalistas critican las sanciones y ven en "la personalización del proyecto en Carmena el origen de los problemas"

Anticapitalistas de Madrid han lamentado los últimos acontecimientos en Podemos Madrid y consideran que la sanción contra el grupo de concejales que han renunciado a presentarse a las primarias del partido es una "sanción de carácter preventivo, absolutamente arbitraria y que muestra la ausencia de garantías que hoy se impone en Podemos, donde la lógica de la exclusión antecede a la cultura política del debate y el acuerdo.".

Los consejeras de Anticapitalistas en el Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid han manifestado "su profunda preocupación por la escalada de acontecimientos irresponsables que sacuden a la organización y la deriva general del proyecto, así como sus consecuencias para la construcción de un espacio municipalista transformador en la ciudad de Madrid".

En palabras de su portavoz, Raúl Camargo, "la dinámica interna que ha explotado en las últimas horas muestra a las claras que resolver los conflictos mediante listas elaboradas por el aparato y con sistemas mayoritarios trae consecuencias desastrosas y una cultura política de exclusión de facto de las posiciones alternativas al aparato".

Un modelo de primarias que, según Camargo, "ya mostró sus carencias en la elección de la lista para la Asamblea de Madrid". De hecho, los anticapitalistas no se presentaron a dichas primarias, que eligió a Íñigo Errejón como cabeza de lista en un pacto entre los pablistas y los errejonistas. No obstante, hace dos años Ramón Espinar logró convertirse en secretario regional del partido, frente a la candidata errejonista Rita Maestre, gracias al apoyo de los anticapitalistas.

"LENTA CEREMONIO DE ANIQUILAMIENTO DEL PROYECTO DE AHORA MADRID"

Por otro lado, el grupo de consejeros anticapitalistas afirma que se asiste "a una lenta ceremonia de aniquilamiento del proyecto municipalista de Ahora Madrid que permitió derrotar a las derechas en 2015".

"Un proceso que hace cuatro años llevó a fundar Ahora Madrid y consiguió sumar a mucha gente y ganar las elecciones. Ese proceso es el que habría que repetir manteniendo un modelo de primarias conjuntas, abiertas y proporcionales de todo el espacio que se identifica con Ahora Madrid y con un método de elaboración programática que permita su discusión y su aceptación colectiva", han esgrimido.

En este sentido, Camargo ha señalado que "la personalización de un proyecto colectivo y plural en la persona de Manuela Carmena está en el origen de los problemas que ahora se están escenificando y que lo que toca es poner freno a esta dinámica convocando un plenario de Ahora Madrid y poniendo las bases colectivas para disponer de reglas comunes y espacios de control y deliberación para el conjunto de actores y activistas que se reconocen en Ahora Madrid".

De no revertirse la actual situación de disputas y de reproducción de una lógica personalista, los y las anticapitalistas consideran que "sin primarias abiertas proporcionales y sin un programa colectivo y participativo radicalmente transformador el espacio municipalista de Madrid quedará prácticamente enterrado y en la Comunidad de Madrid nacería muerto".

Finalmente, los anticapitalistas afirman que no puede obviarse que "las disputas descarnadas por la posición en la lista de Carmena esconden un acuerdo político de fondo entre las otras dos corrientes de Podemos sobre los temas centrales del Ayuntamiento de Madrid, especialmente a nivel programático en asuntos tan relevantes como la Operación Chamartín".

En este sentido, afirman que "el problema es que ya no hay marcos para discutir el programa de Ahora Madrid y cuestionar, por ejemplo, el modelo urbanístico o de vivienda del propio Ayuntamiento" y que todo queda reducido "a una pelea por asegurar puestos en la futura lista electoral".

"Llevamos mucho tiempo criticando el funcionamiento presidencialista del ayuntamiento de Carmena pero también la parálisis de los órganos municipales y autonómicos de Podemos que no se reúnen, no discuten ni aprueban nada y todo queda a la libre decisión en espacios no orgánicos", ha concluido Carmago.