Antona (PP) afirma que Sánchez ha sufrido su primer "eclipse rojo" con el rechazo de los objetivos de déficit

El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez vivió ayer viernes su particular "eclipse rojo" al no lograr en el Pleno del Congreso un acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021, que van acompañados del límite de gasto no financiero para 2019, conocido como 'techo de gasto'.