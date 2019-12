Antonio Costa confía en que Sánchez conforme un "gobierno progresista" que "profundice" las relaciones España-Portugal

El primer ministro de Portugal, el socialista Antonio Costa, ha valorado la "tenacidad" del presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en su "compleja tarea" de conformar un "gobierno progresista" que ha confiado se materialice para "profundizar" en las relaciones bilaterales de ambos estados.

Asimismo, ha apostado por construir, "junto a los compañeros del PSOE", una Europa "más solidaria, libre y justa", en un momento en el que "medran los extremismos" y se viven "tiempos inciertos y hasta peligrosos con el crecimiento de la extrema derecha.

Costa ha recogido este domingo en Bilbao el Premio Ramón Rubial a la defensa de los valores socialistas, que le ha entregado la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia. Además de al primer ministro de Portugal, la Fundación Ramón Rubial ha entregado también sus premios anuales, su 13ª edición, a Gorabide, Maribel Salas, Aernova, Ainhoa Arteta, Real Sociedad Femenino, Cadena Ser Euskadi, José Antonio Nielfa 'La Otxoa', y Nicolás Redondo Urbieta.

Tras recoger el premio y agradecer a la Fundación el reconocimiento y "enorme responsabilidad" que representa el galardón, Antonio Costa ha recordado la figura de Ramón Rubial, el "defensor de la república, el resistente a la dictadura y el constructor de la democracia".

Asimismo, ha dedicado el premio a Felipe González y Mario Suárez, "dos grandes figuras del socialismo en la Península Ibérica", "por todo lo que les debemos y por la reconstrucción del socialismo en libertad tras décadas de dictaduras".

En este contexto, ha advertido de que "su ejemplo de lucha" debe ser una "inspiración" en la actualidad, cuando se viven "tiempos inciertos y hasta peligrosos con el crecimiento de la extrema derecha". "La democracia corre riesgos serios de erosión incluso en países de larga tradición democrática", ha alertado.

Según ha detallado, "los miedos y las incertidumbres" representan "terreno fértil en el que medran los extremismos", por lo que los socialistas deben "combatir a quienes explotan los miedos en provecho propio para llegar al poder". "Nuestro deber es reforzar la confianza en el futuro para apartar el miedo", ha añadido.

En este contexto, ha subrayado que los grandes desafíos que la sociedad debe encarar --"la crisis climática, el terrorismo, la transición digital o las migraciones"-- no pueden ser resueltos por un solo país, "por grande que sea, sino que debe hacerse globalmente".

"Tenemos que redoblar nuestro esfuerzo en la sanidad pública, en la vivienda, la educación, la ciencia, en el derecho al trabajo digno y los salarios dignos, la igualdad de género y la defensa de la seguridad...", ha enumerado, para añadir que solo así "se derrotará al miedo".

PEDRO SÁNCHEZ

En este contexto, el primer ministro portugués ha resaltado además la "perseverancia y tenacidad" del presidente del gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha advertido de que "la misión que tiene por delante es compleja". "Quisiera dejarle aquí testimonio de mi confraternidad por su esfuerzo en formar un nuevo gobierno progresista en España", ha añadido.

A su juicio, la estabilidad institucional es "fundamental para la profundización" de las relaciones bilaterales de ambos estados, en cuestiones fundamentales como la "cooperación transfronteriza, esencial frente al reto demográfico, el envejecimiento, la gestión de recursos comunes como los ríos, las energías renovables, la educación, la agenda digital o la seguridad interna y externa".

"No tenemos con ningún otro país relaciones tan intensas y por ello esperamos que en breve España pueda tener un gobierno funcionando con nosotros", ha confiado, tras subrayar que el "optimismo" debe ser "característica esencial de cualquier buen socialista". "Sin optimismo no se construye esperanza y sin esperanza no se construye el futuro... los socialistas deben ser constructores de la esperanza", ha sostenido.

Costa ha parafraseado también al expresidente de la República Francesa François Mitterrand para señalar que el socialismo "sigue siendo la idea más joven del mundo" y significa "estar del lado de los que más necesitan".

Tras recordar que tanto España como Portugal padecieron décadas de dictadura, el primer ministro luso ha incidido en que "no hay libertad sin cultura" y ha apostado por "ciudadanos con mentes libres, abiertas y tolerantes" frente a la "regresión cívica, cultural y económica".

"SUPERAR LA AUSTERIDAD"

"En Portugal en los últimos años demostramos que era posible pasar página de la austeridad; el margen era estrecho pero cambiamos la política y al tiempo mantuvimos el cumplimiento de las reglas presupuestarias de la Unión Europea", ha valorado, al tiempo que ha subrayado el "crecimiento económico" logrado y el descenso del desempleo.

A su juicio, el aspecto "esencial" que permitió todo ello fue "el diálogo que mantuvimos con otras fuerzas de izquierda" frente a una derecha "muy pragmática que es capaz de unirse para llegar al poder". "La gran riqueza de la democracia es ver una alternativa... hay una alternativa y nuestra misión es buscarla", ha añadido.