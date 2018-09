El líder opositor Antonio Ledezma pide en Nueva York solidaridad con Venezuela

El exalcalde del área metropolitana de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma pidió hoy en Nueva York a los países latinoamericanos y la comunidad internacional solidaridad con Venezuela ante la "tragedia humanitaria" que vive esa nación.

"Vengo a este foro a suplicar solidaridad, a decirle a nuestros hermanos latinoamericanos que nos conocimos en tiempos de gloria, que reconocieron las batallas en las que participaron nuestros padres libertadores, en los tiempos de bonanza petrolera, que necesitamos de su solidaridad porque es en los tiempos difíciles que se conoce a los amigos", señaló.

También reclamó "la solidaridad oportuna de la comunidad internacional para que se desarrolle el concepto de responsabilidad de proceder, que no es otra cosa que los gobiernos democráticos del mundo salgan en auxilio de una sociedad víctima de una persecución masiva y sistemática como ocurre a diario".

Ledesma, que invocó también la responsabilidad de la ONU de proteger a la gente, participó hoy, por segunda ocasión este año, en el Foro de la Libertad de Oslo, donde denunció el hambre, la falta de seguridad, la persecución y el encarcelamiento, un riesgo que dijo enfrentan mujeres y hombres "que asumen el compromiso de defender al país de la narcotiranía".

Reiteró que el presidente venezolano "usa el régimen para silenciar" a los que cuestionan violación de derechos y arbitrariedades.

Recordó que miles de niños se acuestan sin comer todos los días, que sus compatriotas rebuscan comida en las calles, que otros mueren por falta de medicamentos para el cáncer, el sida o la hemofilia, que el gobierno ha callado a los medios de comunicación y a otros sectores de la sociedad, que han desaparecido las industrias.

"Esta es la tragedia que obliga a la comunidad internacional a preguntarse qué es lo que pasa en este país que era próspero, que había libertad, democracia", argumentó Ledesma que mostró fotos de presos, de enfermos, de gente protestando por lo que ocurre.

Ledesma, que tras escapar del arresto domiciliario en noviembre de 2017 se radicó en España, aseguró que acudió hoy al foro "en mi condición de ser humano a ser humano, no como víctima del régimen" de Maduro y afirmó que en su país no existe el estado de derecho, la confianza, "no hay gobernanza, lo que gobierna es una tiranía arbitraria".

Argumentó que la situación ha llevado a que millones estén escapando a través de la frontera, "consecuencia de la incapacidad de Nicolás Maduro" para dirigir el país y recordó que es una situación que comenzó hace dos décadas con la llegada al poder de Hugo Chávez.

"El gobierno no acepta contradicciones", dijo al afirmar que esto ha llevado a que jueces del Supremo hayan tenido también que dejar el país porque no están de acuerdo con sus sentencias y que le hayan robado el poder a la Asamblea (Parlamento), electa por el pueblo.

El líder venezolano dijo al foro que "una partida de bandoleros" ha desangrado a uno de los países más ricos y también les aseguró que los venezolanos no quieren perder sus ilusiones, "pero la dictadura hace que sean pesadilla para que se conviertan en resignación".

"Los nazis mataron a miles de judíos con gases y Maduro los está matando de hambre", indicó.

"Más de 30 millones de venezolanos le piden al mundo que no nos dejen matar, que no nos dejen solos. Venezuela reclama la solidaridad de nuestro continente", sostuvo en un emotivo mensaje al foro.