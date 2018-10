Aprobada la Ley que gravará los residuos de Garoña con el respaldo del PP y la abstención de Podemos e IU

En concreto, la Ley se ha aprobado después de que se aceptara una enmienda de Podemos a través de la que se endurecía la penalización por residuos con lo que se amplia la cuantía recaudatoria de los 10 millones de euros iniciales a los 15 previstos ahora.

La norma se ha aprobado con el rechazo del PSOE, ya que, como ha explicado la procuradora Virginia Jiménez Campano, se trata de impuesto que supone un "escarnio", ya que, como ha asegurado, será declarado inconstitucional porque grava únicamente el almacenamiento, algo que "el Estado ya grava".

"Se trata de una pataleta de la consejera que se ha quedado con el culo al aire en relación a Garoña, tras años defendiendo su mantenimiento va Nuclenor y por razones económicas dedique cerrarla", ha señalado, tras lo que ha insistido en que la Junta después de negarse a gravar por razones medioambientales plantean ahora un impuesto por dejar de producir.

Sin embargo Jiménez Campano ha asegurado que el impuesto planteado es "una cortina de humo" porque la Junta sabe "que no va a recaudar ni un solo euro". "Es el peor impuesto de la historia autonómica y nace sin respaldo", ha lamentado, tras lo que ha acusado a Podemos de ser "cómplice" de esta situación.

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, cuyo grupo también ha votado en contra del impuesto ha señalado que finalmente estas cuantías "las acabarán pagando los ciudadanos" porque repercutirá "en el recibo de la luz". No obstante, ha señalado que se trata de un gravamen que no va a ser operativo y no incentiva el traslado de residuos, al tiempo que ha exigido un Plan de Dinamización para la zona que no dependa de esta recaudación.

Sin embargo, el procurador de Podemos Félix Díez, cuyo grupo se ha abstenido en la votación, ha insistido en que su partido no está de acuerdo con este impuesto y por eso no lo apoyan, aunque ha reseñado la necesidad de lograr cuantías para que en la zona se invierta en la reindustralización. "No vamos a permitir que se diga que se pretende gravar a todos los españoles", ha zanjado.

Por último, el procurador de IU, José Sarrión, quien también se ha abstenido en la votación y ha considerado que la recaudación no va ha lograr que se haga "gran cosa en la zona". "Nuclenor va a pagar muy poco", ha concluido.