Aragonès y Budó transmiten su "malestar" a Torra por no haberles explicado su propuesta

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, han pedido una reunión de urgencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que han mantenido tras el pleno extraordinario del Parlament, en la que ambos le han transmitido su "malestar" por no haber compartido con los consellers previamente la propuesta que ha lanzado en su intervención en el plenario.

El miércoles se celebró una reunión informal de todos los consellers con el presidente para abordar la intervención del jefe del Ejecutivo en la que Torra no anunció que pensaba lanzar su propuesta de respuesta institucional a la sentencia basada en que en la actual legislatura se "acabe volviendo a ejercer el derecho a la autodeterminación" de Cataluña y validar la independencia, han explicado fuentes conocedoras.

Los partidos independentistas y las entidades llevan meses trabajando para dar una repuesta institucional a la sentencia "trasversal y consensuada", y hasta la fecha no había trascendido ninguna propuesta en firme de esa mesa de negociación.

La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, había explicado en el Consell Executiu extraordinario por la sentencia que se celebró el martes, que la intervención del presidente estaría consensuada entre los dos socios de gobierno: JxCat y ERC.

Cuando Torra, en el pleno extraordinario convocado por la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del 1-O, ha explicado cuál es su propuesta, tanto los republicanos como los consellers de ERC y de JxCat que habían estado en la reunión del miércoles del Govern han quedado sorprendidos por que la desconocían, explican otras fuentes del ejecutivo.

"No sabíamos nada, nos hemos enterado en el pleno", han explicado fuentes republicanas, después de la reunión de Budó y Aragonès con Torra, tras la que ha habido una segunda reunión en el Parlament entre miembros del grupo de ERC, el vicepresidente y el presidente del Parlament, Roger Torrent.

LA PROPUESTA TORRA

Fuentes cercanas a Torra han explicado que JxCat y ERC, y los consellers sabían que la intención del presidente es que esta legislatura acabe con el ejercicio de la autodeterminación, pero confirman que desconocían que haría esta propuesta en el pleno.

Las mismas fuentes ratifican que el presidente no trasladó a su gabinete en la reunión del miércoles que pensaba hacer público su posicionamiento en el hemiciclo este jueves.

Además, las mismas fuentes han señalado que el ejercicio de la autodeterminación tiene diferentes vías: un referéndum pactado con el Estado, uno no acordado y elecciones plebiscitarias.

Sin embargo, reconocen que volver a hacer un referéndum sin el consentimiento del Estado no entra en los planes de Torra: "No lo veo a él haciendo un referéndum no acordado. No veo otro 1-O".

En cualquier caso, esta es la propuesta personal del presidente, pero ahora los partidos independentistas deberán decidir si la respaldan y, de ser así, escoger por qué vía se debe intentar ejercer la autodeterminación, pero si rechazan su planteamiento, aseguran que Torra no seguirá su plan por su cuenta.