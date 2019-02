Aragonés (CUP) defiende que Junqueras no responda a la Fiscalía y rechaza que su estrategia sea un mitin

A preguntas de la prensa en castellano y luego en catalán en los alrededores del Supremo, Aragonés ha dicho que si otros procesados -como ha hecho Joaquim Forn-- deciden responder al Minsiterio Público "están en su derecho".

Según el dirigente de ERC, en la Sala penal lo que deben hacer los procesados es "responder en términos políticos" y que luego los abogados recurran a "defensas técnicas para actuar con rigor profesional". La prensa le ha preguntado si teme que esta estrategia perjudique a Junqueras, a lo que ha contestado: "Si así lo hace, llegado el momento, para nosotros no es ningún perjuicio".

"El papel que cumple el ministerio fiscal es de todos sabidos, no tomó ninguna actuación cuando nos han agredido o apalizado cuando estábamos haciendo el 1 de octubre un referéndum", ha añadido Aragonés, que ha criticado que, sin embargo, la Fiscalía sí ha actuado contra los dirigentes catalanes que promovieron la independencia de Cataluña de una forma "absolutamente inquisitorial".

El dirigente de la CUP ha opinado que la intervención de Junqueras ha acreditado que el movimiento independentista es pacífico y que el juicio del Supremo se está celebrando con una "vulneración permanente de los derechos humanos".

"Cuestión no menor", ha añadido, "es que no se permita que se expresen en catalán". La decisión de la presidencia de la Sala lo interpreta como un "insulto". "No se nos trata igual, no tenemos los mismos derechos lingüísticos", se ha quejado.