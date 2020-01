Aragonès (CUP) pide al Parlament votar una propuesta conjunta contra el acuerdo de la JEC

En rueda de prensa en el Parlament, ha explicado que esa propuesta de resolución debería "denunciar la actuación antidemocrática del aparato del Estado español, que ratifique que no se aceptarán la intervención de la JEC".

Ha detallado que este trabajo para una propuesta con otros grupos no es únicamente iniciativa de la CUP, sino que desde el principio han intentado que sea conjunto, y, preguntado por si solo trabajan con grupos independentistas, ha confiado en que los comuns se sumen, y que cree que pueden votar a favor "todos aquellos que se consideren demócratas".

Ha deseado una propuesta de resolución que permita, no únicamente el debate, sino también posicionamientos concretos, y ha defendido que el Parlament no acepte el dictamen de la JEC sobre Torra y Junqueras, y "se comprometa a no aceptar acciones antidemocráticas".

También ha pedido que la Mesa del Parlament tenga "una actuación no dubitativa en la defensa de los derechos democráticos" y que no permita que se retire a Torra la condición de diputado.

ABSTENCIÓN DE ERC

Preguntado por la decisión de ERC de mantener la abstención en la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha respondido que el pacto PSOE-ERC "no servirá para solucionar el conflicto político que hay sobre la autodeterminación en Cataluña", y que no ve que el texto acordado entre ambos partidos recoja este derecho.

"Más importante es que continuemos esa tarea que ya empezamos de construcción de la república y no apostar por acuerdos que no garantizan el derecho a la autodeterminación ni la amnistía de los presos políticos", ha agregado Aragonés, que ha pedido iniciativa política para movilizarse en torno a una propuesta política para el conjunto del independentismo y las clases populares.

Ha defendido que "la acción movilizadora es la herramienta que realmente puede impedir una acción represiva del Estado", y ha animado a protestar, no solo por la decisión de inhabilitar a Torra, sino también por los derechos sociales, civiles y políticos.