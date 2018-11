Aragonés: La Constitución no es marco de referencia de mayoría de catalanes

El vicepresidente catalán, Pere Aragonés, ha asegurado hoy que no participarán en la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución porque la consideran "un límite y no un sistema de protección para la mayoría de los ciudadanos de Cataluña", para quienes no es "su marco de referencia".

"La Constitución -ha afirmado el vicepresidente de la Generalitat- está superada por la mayoría de ciudadanos de Cataluña, no es nuestro marco de referencia".

Por eso, el "Govern de la Generalitat, con su presidente a la cabeza (Quim Torra) responde a esta voluntad de la ciudadanía", al no acudir a los actos conmemorativos.

El vicepresidente de la Generalitat ha enmarcado la negativa a celebrar el aniversario de la Carta Magna en que "parece que los nacionalistas españoles solo estén obsesionados con el artículo 2 de la Constitución española".

Sin embargo, "se olvidan del artículo 47 o del articulo 24 o del 23, que habla de la participación política, de la seguridad jurídica", ha apostillado.

Aragonés también ha señalado lo que considera incumplimientos en asuntos como el proceso que se sigue en el Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre o con relación al derecho a la vivienda.

El vicepresidente de la Generalitat ha hecho estas declaraciones en Valls (Tarragona), donde ha presidido la cesión de unos espacios de la Generalitat al edificio de la Casa de Cultura para poder ampliar el museo.