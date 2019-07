Aragonès niega que ERC vuelva al autonomismo: "Vamos a provocar un escenario de diálogo"

Y ha insistido: "No queremos volver al autonomismo de Convergència i Unió. No hemos ido al Congreso a mejorar las condiciones de las autopistas", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha descartado iniciar con el Estado una negociación sobre el modelo de financiamiento: "Batallaré hasta el último euro, pero volver al café para todos de hace 20 años no".

Preguntado sobre una respuesta a la sentencia a los políticos soberanistas, ha dicho que será un otoño complejo pero que los servicios públicos no se pueden parar --cuestionado sobre por qué motivo presentarán los Presupuestos en esas fechas-- y ha apuntado que serán unos Presupuestos que apuestan por la enseñanza, salud, protección y seguridad.

Y ha opinado que en todo caso la respuesta debe ser transversal, masiva, y que debe tener una contestación también de la política institucional para encontrar una salida política al conflicto: "Si hay gente en prisión o exilio no es por lo que hayan hecho. Es porque hay un conflicto político que el Gobierno llevó a los tribunales y no afrontó políticamente".

INVESTIDURA

Ha criticado al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, de no querer ser investido con el apoyo de ERC y Unidas Podemos: "Había un candidato que no quería ser investido", y le ha afeado querer que Catalunya no fuera determinante en el debate.

"Parece que busque que no sea posible un gobierno de izquierdas para tener la excusa perfecta para hacer un gobierno con la abstención de PP y Cs", y le ha reprochado romper promesas electorales como parar a la derecha y abrir un proceso de diálogo.

HUELGA AEROPUERTO

Sobre la huelga de trabajadores de Iberia en el Aeropuerto de Barcelona, ha dicho que es competencia del Estado y que aún así la Generalitat se ha "arremangado" para acompañar en las mediaciones, y ha dicho que sea o no de su competencia lo quieren liderar.

Sobre la nueva dirección de ERC que escogerá la militancia el próximo setiembre, ha apuntado que Oriol Junqueras y Marta Rovira seguirán siendo quienes tomen las decisiones y que él, junto a la portavoz del partido, Marta Vilalta, estarán "para llegar allí donde no puedan llegar".

Preguntado sobre si él sería candidato en unas futuras elecciones catalanas, ha aseverado que "Junqueras es el candidato a la presidencia de la Generalitat".