Aragonès: ERC no dará estabilidad a Gobierno si prosigue la "línea represiva"

El vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha advertido hoy que su partido no dará estabilidad al Gobierno del PSOE, ni aprobará sus Presupuestos, si prosigue "la línea represiva" que "se evidencia con la petición de penas de la Fiscalía a los presos políticos".

En declaraciones a TV3, Aragonès ha indicado hoy que la petición de condenas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes independentistas presos "es un hecho extremadamente grave" porque "querer condenar a prisión por organizar un referéndum sitúa España fuera de las democracias homologables".

Según el vicepresidente catalán, "la fiscalía construye un relato falso, porque es evidente que quien agredió el 1 de octubre a la población catalana fue la policía española" y, tanto en su escrito como el de la Abogacía del Estado, "hay falsedades manifiestas" y describe situaciones "que no se ajustan a la realidad".

Ha considerado, en este sentido, que no ve "ningún gesto del Gobierno español" y ha reconocido que desde el Govern se esperaba "que se tirara atrás la línea represiva, lo que no ha ocurrido".

Ha advertido que "si el Estado está dispuesto a proseguir la línea represiva" esto tendrá repercusiones en todos los ámbitos, incluido el internacional, y ha lamentado que pese a que desde el Gobierno "todos dicen que no ha habido rebelión, nadie es suficientemente valiente como para ponerlo encima de la mesa" y "sacarse de encima el nacionalismo español rancio".

Aragonès ha explicado que "se seguirá hablando con todos, pero otra cosa es garantizar la estabilidad" del Gobierno español: "Pedirnos que nos tapemos los ojos a la situación de represión, que este gobierno podría cambiar, es insultante", ha dicho.

Sobre los Presupuestos del Estado ha explicado que "lo que no haremos es intercambiar derechos civiles de este país por más dinero" y ha precisado que "el voto a favor o en contra de ERC no depende de la situación personal" de su líder, Oriol Junqueras, puesto que "no es una cuestión personal sino colectiva".

Pere Aragonès no desea, en cualquier caso, que los diputados y senadores independentistas dejen de asistir al Congreso y el Senado, porque "no debemos renunciar a que se escuche la voz del independentismo en todas partes".

A su entender, "el diálogo entre gobiernos tiene que mantenerse siempre, aunque sea para constatar que estemos en desacuerdo", y ha lamentado que en el tiempo transcurrido desde la toma de posesión del presidente Pedro Sánchez éste "no ha demostrado una línea muy diferente al gobierno anterior".