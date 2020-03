Aragonés (ERC): hará falta un frente amplio para reconstruir Cataluña

El vicepresidente económico de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonés, ha afirmado que, tras la pandemia del coronavirus, será necesario "un frente amplío" para reconstruir Cataluña.

Aragonés señala también, en una entrevista que publica este domingo El Periódico, que no comparte algunas decisiones tomadas por el Gobierno central ante la pandemia, que entiende algunas de las críticas vertidas por el presidente catalán, Quim Torra, pero puntualiza que ahora no es momento para eso. "Esto no es una guerra política", argumenta.

Preguntado por si la pandemia está reabriendo las diferencias entre el Estado y la Generalitat, Aragonés dice que "lo que tenemos ahora, y lo que vendrá en las próximas semanas, será muy duro".

"Cuando se supere y se inicie la etapa de reconstrucción en Cataluña, se habrá de formar un frente amplío de reconstrucción. Este país lo ha hecho otras veces a lo largo de la historia", recuerda el vicepresidente.

También cuando pase la pandemia, precisa Aragonés respecto al ambiente en que se puede reunir la mesa de diálogo del Gobierno y el Govern, que "ya se recuperará lo que se tenga que recuperar" pues lo ocurrido "será una polémica pequeña en comparación al reto que tenemos".

La dureza de la pandemia, explica Aragonés, obliga a tomar medidas sanitarias que tienen un enorme corte económico y asegura que "el coste de no tomarlas será más alto: en términos humanos, sociales, pero también económicos".

"Por eso insistimos en aumentar el grado de confinamiento", continúa el vicepresidente, quien solicita que "solo" se autorice el desplazamiento al trabajo de los que trabajan en los sectores esenciales o en la cadena alimentaria, pues en caso contrario, "los daños serán más graves", asegura.

Aragonés, que en su día criticó el estado de alarma decretado por el Gobierno, dice al ser preguntado por la acción gubernamental de Pedro Sánchez que "no entrará" en consideraciones pero lamenta que haya administraciones "que no entran" en asuntos como la suspensión de pagos de impuestos o la seguridad jurídica de los trabajadores de los sectores no esenciales.

El vicepresidente económico sí respalda, en cambio, las medidas económicas anunciadas por el presidente Sánchez, por un montante global de 200.000 euros, porque aportan liquidez al sistema y garantizan el pago a proveedores, aunque cree que se deberían adoptar otras más.

Afirma que respalda las polémicas declaraciones del presidente Torra a la BBC sobre el confinamiento en España en el sentido de que "hacen falta medidas mucho más estrictas" y destaca: "Hacer una polémica política de esto es un error".

Aragonés, que mantuvo la entrevista por sistema telemático, dice que se está recuperándose bien en su casa de la infección por el coronavirus.