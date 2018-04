Aragonès (ERC) niega malversación el 1-O ya que no hubo financiación pública

El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha dicho hoy que la contabilidad económica y financiera de la administración catalana, que ya ha sido facilitada al juez Pablo Llarena, "certifica que el 1 de octubre no se financió con recursos públicos, por lo que no hay malversación".

En unas declaraciones en el estand de ERC instalado en el paseo de Gràcia de Barcelona con motivo de Sant Jordi, Aragonès se ha mostrado muy rotundo al negar cualquier posibilidad de que el referendo ilegal del 1-O fuese financiado con partidas económicas de la Generalitat.

"El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su Ministerio tienen la misma información que tenemos en el departamento de Economía de la Generalitat, es decir, toda la que está disponible, y que incluye toda la contabilidad económica y financiera", ha explicado.

De esta información, ha explicado Aragonès, "se desprende que no han habido partidas destinadas al 1 de octubre y, por tanto, si no han habido gasto ni pagos, no hay malversación de dinero público porque los recursos están donde deberían estar".

Sobre las posibles discrepancias entre el Ministerio de Hacienda y el juez Llarena precisamente por esta cuestión, el secretario de Economía de la Generalitat ha indicado que "las tendrán que aclarar entre ellos, pero tanto el juez Pablo Llarena como el ministro Montoro tienen toda la información que certifica que los gastos del 1 de octubre no fueron cubiertos por la Generalitat".

Con respecto a la confiscación de camisetas amarillas por parte de la Policía Nacional en la final de la Copa del Rey de fútbol, Pere Aragonès ha puntualizado, como adjunto a la presidencia de ERC, que su partido se adhiere a la petición de dimisión del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, planteada por JxCat.