Aragonès dice confiar en los Mossos y que los protocolos internos estudiarán si hay excesos

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha defendido que el cuerpo de Mossos y el conseller de Interior, Miquel Buch, "han afrontado un momento de alta complejidad", y ha celebrado que desde el fin de semana no ha habido disturbios pese a que han continuado las movilizaciones.

Preguntado por las peticiones de dimisión al conseller Buch, ha dicho que siempre hay criticas y que los miembros del Govern han "trabajado codo con codo".

También ha dicho que se ha hecho "una interpretación absolutamente restrictiva de las leyes par actuar contra un movimiento" y que con una interpretación más flexible del marco legal se podría hacer un referéndum.

Ha defendido que las leyes se deberían interpretar de manera flexible, y que si esto se hiciera "habría margen para ejercer el derecho de autodeterminación".

SENTENCIA DEL 1-O

Aragonès ha afirmado que "lo que pasó en 2017 no fue una sedición", y ha asegurado que con voluntad política se podría resolver el conflicto político en Catalunya.

Preguntado por la propuesta de los comuns para una mesa de diálogo, ha explicado que no la conoce en detalle y que si no incluye una votación sobre la independencia de Catalunya "no encaja" para su formación.

Ha tachado de "extraordinario, fuera de lo normal" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no haya contestado a las llamadas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha reprochado que, en cambio, sí se haya reunido con representantes de PP, Cs y Podemos.

PRESUPUESTOS

"Si no hay presupuestos es difícil que una legislatura en condiciones normales continúe", ha dicho al ser preguntado por si este año el Govern logrará aprobar nuevas cuentas.

Ha pedido no mantener los presupuestos prorrogados porque "no permite reasignar recursos" y ha afirmado que confía en poder aprobar las cuentas.