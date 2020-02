Aragonès pide a PSC y CUP que apoyen los Presupuestos: "Les tendemos la mano"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido a los grupos parlamentarios del PSC-Units y la CUP que apoyen los Presupuestos catalanes para 2020, que se debaten en el Parlament: "Les tendemos la mano".

Lo ha dicho este miércoles durante el debate y votación del Proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2020, que fueron presentados a finales de enero: "Estoy convencido de que el PSC y la CUP no se encuentran tan lejos de unos Presupuestos que destinan tres de cada cuatro euros a políticas sociales".

Ha defendido que son unas cuentas que implican a todos porque van más allá de las formaciones políticas del Govern, y ha agradecido los apoyos obtenidos hasta el momento, en referencia a los comuns: "No avanzamos solos, avanzamos juntos".

Aragonès ha recordado que estos Presupuestos no serán gestionados por el actual Govern porque el presidente, Quim Torra, ha decidido convocar elecciones después de que se aprueben, pero ha pedido apoyarlos de todas formas por responsabilidad: "No serán los Presupuestos del nuevo Govern, pero todavía menos lo serían los de 2017".

Ha dicho que quienes defienden no apoyarlas son los que no quieren ni estabilidad ni buen gobierno: "Y los perjudicados no sería este Govern, sino la ciudadanía", ha avisado Aragonès, que ha llamado a hacer política y a buscar acuerdos a favor de la estabilidad.

Ha añadido que "la estabilidad política no es inmovilismo y que no se mueva nada, sino que la estabilidad política permite avanzar como sociedad y transformarla", ha agregado, y ha reiterado que es responsabilidad de todos los partidos aprobar estas nuevas cuentas públicas.

CUENTAS DE ESTADO

El vicepresidente ha dicho que estos no son los Presupuestos ideales porque Cataluña no es un Estado, y ha proclamado: "Esperemos que en 2030 Cataluña sea un país libre, pero mientras no renunciaremos" a mejorar la vida de los ciudadanos --con una fecha en referencia a la Agenda 2030 de la ONU--.

Ha asegurado que el Presupuesto podría ser mucho mejor "si no fuera por el déficit fiscal crónico", tras lo que ha insistido en que estas cuentas no son perfectas, pero permiten avanzar y ha remarcado que un Presupuesto no es sólo una herramienta de gestión administrativa, sino de transformación social.

Aragonès ha empezado su discurso defendiendo la igualdad de oportunidades y que el sentido último de la política es tomar las decisiones adecuadas para que todos los habitantes de Cataluña tengan las mismas oportunidades.

Ha asegurado que presentaron los Presupuestos para construir una Cataluña mejor y ha llamado a dejar las ambiciones electorales a un lado para ser capaces de no renunciar a un presente y un futuro mejor, sobre todo después de tres años con las cuentas prorrogadas.

En este sentido, ha sostenido que la prórroga adoptada hasta que se aprueben las cuentas también se explica por la "situación de excepcionalidad" que, según él, vive Cataluña desde el 20 de septiembre de 2017, y ha afirmado que es algo que influye en la toma de decisiones.

"Cataluña PRÓSPERA Y COHESIONADA"

Ha destacado que la Generalitat ha dejado atrás el escenario de poner parches y que la economía catalana ya lleva seis años de dinámica positiva después de unos años en los que la crisis conllevó precariedad y políticas de austeridad que limitaron el Estado del Bienestar: "Después de años de austeridad impuesta abrimos una nueva etapa con un muy buen Presupuesto para reforzar la economía".

Ha defendido que, pese a no ser unos presupuestos perfectos, permiten avanzar hacia una Cataluña cohesionada y próspera en 2030, donde la fuente principal de crecimiento sea el conocimiento, la innovación y la investigación, y a la vez comprometida con la lucha contra la emergencia climática.

Ha reivindicado las herramientas de un Estado para poder afrontar la precariedad, como competencias en materia laboral, y ha recordado que han invertido 173 millones más para financiar las políticas de ocupación.