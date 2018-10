Aragonès pide a Sánchez un gesto hacia los presos a través de la Abogacía del Estado

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay diferentes "mecanismos" para que el Ejecutivo pueda hacer un posicionamiento hacia los dirigentes encarcelados, como podría ser a través de la Abogacía del Estado.

"Le pido al Gobierno que, entre todos, debemos resolver esta cuestión y poner de nuestra parte. El Gobierno está personado no sólo a través de la Fiscalía, sino también de la Abogacía del Estado. Y la Abogacía del Estado se ha posicionado en todo el procedimiento a favor de que los presos continúen en prisión", ha recordado en declaraciones a la Cadena Ser.

Aragonès ha sugerido, en este sentido, que "hay diferentes mecanismos para que quede claro que el compromiso del Gobierno va en la línea de ir a normalizar al máximo".

Si bien ha dejado claro que el Govern y las fuerzas independentistas "valoran" las "buenas palabras" de distintos ministros diciendo que "no se está de acuerdo" con la prisión preventiva, o también el "esfuerzo" de Pablo Iglesias y de Podemos, ha advertido de que "eso se debe trasladar en hechos" y "ponernos a trabajar".

Preguntado entonces si estaba sugiriendo que ponerse a trabajar es que el Gobierno influya en la Fiscalía, Aragonès ha respondido: "Y en la Abogacía General del Estado, por ejemplo".

El vicepresidente catalán ha reconocido que "una cosa es que la decisión (final) la toma el juez. Pero el Gobierno es parte de procedimiento y, como parte, se puede posicionar. El juez después decidirá lo que le convenga".

Por otro lado, sobre el ultimátum del presidente catalán, Quim Torra, al Gobierno para negociar un referéndum antes de noviembre, Aragonès ha opinado que "es posible continuar el diálogo y entablar una mesa de negociación política".

"Todo el mundo sabe que la cuestión catalana no se resolverá por la vía penal, esto se tiene que resolver de forma dialogada en una negociación. Estoy convencido que es la única forma de avanzar, porque al final sea Cataluña independiente o no en diez años, tengamos o no un nuevo Estatut o se acabe con el Estado de las Autonomías, al final las dos sociedades deberán convivir y, para ello, hay que hablar, negociar y entender las posiciones de unos y otros", ha afirmado.