Aragonès: si no se aborda la autodeterminación se mantendrá problema de fondo

El vicepresidente del Govern y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha advertido hoy de que "sería una equivocación" si en el diálogo que se iniciará entre los gobiernos español y catalán no se aborda la autodeterminación, porque "con esto se mantendrá el problema de fondo".

En declaraciones a TV3, Aragonès se ha referido al encuentro que mantendrán el próximo lunes los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, y ha considerado que "si el diálogo no incluye el 1 de octubre, la autodeterminación y la soberanía" entonces "se estarán equivocando" puesto que subsistirá "el problema de fondo".

"Esto no va del traspaso de Cercanías, ni de un porcentaje del IRPF, por lo que sería muy absurdo pensar que si no se trata esta cuestión podamos llegar a algún tipo de entendimiento", ha indicado el vicepresidente del Gobierno catalán antes de subrayar que "evitar hablar de esto no hace que el problema desaparezca".

Aragonès ha señalado que "se tiene que poder hablar de todo, en un diálogo sin condiciones y sin renuncias".

Sobre la ponencia aprobada por ERC en su Conferencia Nacional con el 96 % de apoyos tras incorporarse más de un millar de enmiendas, Pere Aragonès ha dicho que ha sido "enriquecida".

En todo caso, ha matizado, "los ejes se mantienen" si bien la militancia ha forzado que en el texto se diga que ERC "no renuncia a ninguna vía pacífica y democrática" para conseguir la independencia.

En su opinión, la vía a utilizar, si hay unilateralidad o no, "es una cuestión de correlación de fuerzas, porque puedes plantear un escenario en función de la fuerza que tienes, y con un Estado que mantiene encerrado a Oriol Junqueras (líder de ERC), tenemos que ser muchos más y más fuertes".

Sobre la posibilidad de que esto pueda entenderse como una apuesta a largo plazo, ha puntualizado que si fuese por él "la independencia sería mañana mismo, porque ERC nació para declarar la república, pero el problema es que tenemos un Estado que no acepta los planteamientos surgidos de las urnas".

"El tiempo lo marcará la mayoría que tengamos, pero no toca quedarnos paralizados sino que hay que sumar más gente, y cuánto más rápido la sumemos, más rápido lo conseguiremos", ha indicado.

Sobre la carta que Junqueras dio a conocer el pasado sábado en el marco de la Conferencia Nacional de ERC, en la que reivindicaba el papel protagonista que tuvo su partido en la organización del 1 de octubre, Aragonès ha recordado que "el 1 de octubre no aparece porque sí, hubo gente preparándolo".