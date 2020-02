Aragonès pide aprovechar la mesa de diálogo sin entretenerse en "detallitos"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles aprovechar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat: "No nos entretendremos en detallitos de si es un día o al día siguiente o en si algo no nos acaba de gustar".

"Estamos a disposición, porque tenemos la oportunidad por primera vez" de abordar la situación política con el Gobierno central en una mesa de diálogo, ha dicho en la presentación del libro 'Pere Aragonès, l'independentisme pragmàtic' (Pòrtic) de la periodista Magda Gregori.

Aragonès ha pedido que "los presidentes acaben de hablar lo que tengan que hablar", en referencia al del Gobierno, Pedro Sánchez, y al del Govern, Quim Torra, y ha reiterado que están a disposición para empezar a dialogar dónde y cuándo sea, dejando al margen detalles --como la figura del mediador, que no ha citado--.

"Cuando sea, donde sea, porque tenemos tantas ganas de ir al Estado y decirle que defendemos un referéndum de autodeterminación y la libertad" de los dirigentes independentistas encarcelados y en el extranjero que están dispuestos a empezar, para escuchar la propuesta del Estado y negociar, ha añadido Aragonès.

Lo ha dicho después de que el Gobierno de Sánchez haya propuesto reunir la mesa de diálogo el próximo lunes sin haberlo acordado antes con el Govern, ante lo que Aragonès ha avisado: "Los detallitos no estarán en la historia. En la historia estará si somos capaces de aprovechar esta oportunidad".

OBVIAR "DETALLES ÍNFIMOS"

El vicepresidente del Govern y dirigente de ERC ha defendido que "el independentismo debe volver a hablar del qué y no del cómo de los detalles ínfimos", y ha pedido ser conscientes de la responsabilidad que implica el momento y asociar de el independentismo con la esperanza y el futuro.

"Esto no significa olvidar la represión, pero al lado debemos tener la agenda económica y social", porque en Cataluña existen retos fundamentales y el independentismo sería estúpido si dejara que estas banderas de las llevaran otros, ha avisado Aragonès.

Preguntado por sus razones para empezar a militar en las juventudes de ERC y no en CDC, ha dicho que en ese momento sólo los republicanos eran independentistas, y ha agregado sobre partidos que después optaron por defender la independencia: "Bienvenidos, nunca se deben pedir carnés de pureza ideológica a nadie porque, si no, no ganaremos".

Escogió además a los republicanos porque defienden un modelo progresista y de izquierdas, porque la independencia debe servir para vivir mejor, no para hacer un cambio de bandera, y ha proclamado: "Hoy sólo lo puede haber con garantías ERC, pero en aquel momento estábamos solos".

INDEPENDENTISMO Y PROGRESISMO

Cree que, desde entonces, se ha producido un cambio: "Gran parte del catalanismo se ha desplazado hacia la independencia y hacia una posición progresista de izquierdas", y ha señalado que, cuando empezó a militar en Pineda de Mar (Barcelona), no tenían ningún concejal en el Ayuntamiento y CiU tenía nueve, mientras que ahora ERC tiene siete y JxCat, uno.

Aragonès ha afirmado que, si hoy empezara a militar en el independentismo, tendría "muchas más posibilidades de acabar en la comisaría" que hace 20 años, por lo que cree que los jóvenes de ahora tienen más valor que entonces.

ORIOL JUNQUERAS

El libro repasa la trayectoria, el proyecto político y curiosidades de la vida de Aragonès, como sus inicios en al política con las juventudes de ERC (Jerc), y se ha presentado en un acto al que han acudido dirigentes de ERC como consellers de la Generalitat; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la portavoz del partido, Marta Vilalta, entre otros.

Entre otros aspectos de su carrera política y vida personal, el libro relata el momento en que el líder de ERC, Oriol Junqueras, le pidió a través del cristal de la cárcel que se pusiera al frente del partido si la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ingresaba en prisión o se iba al extranjero, como finalmente ocurrió.

Preguntado por Junqueras, ha asegurado que están "batallando" para asegurar su inmunidad, y ha dicho que ERC todavía no ha tomado decisiones de cara a las elecciones catalanas que se convocarán tras aprobar los Presupuestos en el Parlament.